Blockade durch EU-Parlament Von der Leyens Start als Kommissionschefin soll verschoben werden

Gesprochen wird über den wahrscheinlichen Schritt in Brüssel schon länger, nun verdichten sich die Anzeichen: Der für 1. November geplante Start der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wird offenbar verschoben. Die Spitze des EU-Parlaments kippte laut Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch den bisherigen Zeitplan.

Nach SPIEGEL-Informationen ist die Wahl der neuen Kommission, die bislang in der kommenden Woche stattfinden sollte, kaum zu halten. Die offizielle Entscheidung fällt demnach aber erst in einer Sitzung der Fraktionsspitzen am Donnerstag.

Hintergrund ist das Scheitern von drei designierten Kommissaren im Nominierungsverfahren. Frankreich, Rumänien und Ungarn müssen nun neue Kandidaten präsentieren.

Christdemokraten im Parlament: Ball liegt bei von der Leyen

"Wo wir keine neue EU-Kommission haben, können wir auch über keine abstimmen", erfuhr der SPIEGEL aus der christdemokratischen EVP-Fraktion. Es fehlten weiterhin drei Kandidatinnen oder Kandidaten. Sobald sie bekannt seien, könnten die Anhörungen im Europaparlament weitergehen. Der Ball liege nun bei von der Leyen.

Parlamentspräsident David Sassoli hatte bereits am Wochenende gesagt, möglicher Starttermin der neuen EU-Kommission könnte der 1. Dezember sein.

Von der Leyen selbst war bereits im Juli vom EU-Parlament bestätigt worden, damals mit sehr knapper Mehrheit. Die von den EU-Staaten benannten und von ihr designierten Kommissare müssen jedoch Anhörungen der zuständigen Parlamentsausschüsse bestehen.

Der letzte Schritt der Nominierung ist dann die Billigung durch das Plenum des Parlaments. Der war ursprünglich für den 23. Oktober vorgesehen. Sassoli und die Fraktionschefs nahmen die Abstimmung in einer Sitzung am Mittwochnachmittag von der Tagesordnung. Ein neuer Termin stand zunächst nicht fest.