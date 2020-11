Urteil des Europäischen Gerichtshofs Flucht vor Wehrdienst in Syrien kann Asylgrund sein

Ein Syrer hatte in Deutschland ein Asylgesuch gestellt – weil er in seiner Heimat den Militärdienst verweigert hatte. Das Bundesamt für Migration und Flucht erkannte den Grund nicht an. Doch der EuGH entschied nun anders.