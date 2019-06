TV-Debatte der US-Demokraten 60 Sekunden für die Bewerbung gegen Donald Trump

Das Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami ist ein 500-Millionen-Dollar-Kulturtempel inmitten der Subtropen. Hier gastieren Orchester, Opernensembles, Broadwayshows und Popstars.

Am Mittwochabend jedoch flogen hier die politischen Fetzen.

Zehn Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten standen zwei Stunden lang auf der Bühne herum, um sich irgendwie, mit allen Mitteln, zu profilieren bei dieser ersten TV-Debatte ihres langen Vorwahlkampfes. Eine harte Auslese: Das Feld ist groß. So groß, dass zehn weitere Bewerber - darunter Spitzenreiter Joe Biden und Bernie Sanders - erst an diesem Donnerstag dran sind, bei Runde zwei.

60-Sekunden-Antworten, 30-Sekunden-Follow-ups, ein Thema nach dem anderen, Werbepause, nächste Frage: Nicht nur für die Kandidaten war es ein ermüdender Marathon. Was blieb? Und wer? Vor allem: Wer kann Donald Trump Paroli bieten? Der Überblick.

+++ Das Phantom des Abends +++

Donald Trump. Der US-Präsident hängt wie ein Poltergeist über den Demokraten - in der Debatte kam er aber kaum vor. So, als hätten die Kandidaten seinen Namen absichtlich vermieden. Die linkspopulistische Senatorin Elizabeth Warren und Bill de Blasio, der progressive Bürgermeister von New York, erwähnten ihn kein einziges Mal. Jay Inslee dagegen, Gouverneur des Bundesstaats Washington und selbsternannter Klimakrieger, zitierte ihn noch am meisten, stets mit angewidert verzogenem Mund: "Die größte Bedrohung für die Sicherheit der USA ist Donald Trump!"

Auch das Thema Amtsenthebungsverfahren wurde nur am Rande berührt, denn, so der Ex-Kongressabgeordnete John Delaney: "Das ist nicht das Hauptproblem, nach dem uns die Amerikaner fragen." Kein Wunder, dass Trump selbst - der ja immer im Mittelpunkt stehen muss - unbeeindruckt war. Sein Twitter-Kurzkommentar zu der Debatte: "Langweilig."

Kandidaten der US-Demokraten - wer sie sind und was sie wollen Bill de Blasio, Jahrgang 1961



Wer er ist: Bürgermeister von New York.

Bürgermeister von New York. Was ihn auszeichnet: Er ist in seiner Heimstatt sehr unpopulär - und 1,96 Meter groß.

Er ist in seiner Heimstatt sehr unpopulär - und 1,96 Meter groß. Was er will: ein strengeres Waffenrecht und eine umfassendere Klimapolitik Tim Ryan, Jahrgang 1973



Wer er ist: Der Demokrat stammt aus dem Bundestaat Ohio im industriellen "Rostgürtel" der USA und sitzt seit 2002 im US-Repräsentantenhaus. Ryan gilt als konservativer Traditions-Demokrat, der sich vor allem für die Belange der Arbeiterschaft einsetzt.

Der Demokrat stammt aus dem Bundestaat Ohio im industriellen "Rostgürtel" der USA und sitzt seit 2002 im US-Repräsentantenhaus. Ryan gilt als konservativer Traditions-Demokrat, der sich vor allem für die Belange der Arbeiterschaft einsetzt. Was ihn auszeichnet: Insgesamt wurde er bereits fünf Mal wiedergewählt, stets hatte er Ergebnisse über 60 Prozent. Trotz der großen Beliebtheit in seinem Wahlkreis ist Ryan auf nationaler Bühne noch eher unbekannt. Nur 2016 sorgte er für einiges Aufsehen, als er Nancy Pelosi beim Kampf um den Fraktionsvorsitz der Demokraten im Repräsentantenhaus herausforderte - und unterlag. Auch in diesem Wahlkampf zählt er bislang eher zur Gruppe der "No Names".

Insgesamt wurde er bereits fünf Mal wiedergewählt, stets hatte er Ergebnisse über 60 Prozent. Trotz der großen Beliebtheit in seinem Wahlkreis ist Ryan auf nationaler Bühne noch eher unbekannt. Nur 2016 sorgte er für einiges Aufsehen, als er Nancy Pelosi beim Kampf um den Fraktionsvorsitz der Demokraten im Repräsentantenhaus herausforderte - und unterlag. Auch in diesem Wahlkampf zählt er bislang eher zur Gruppe der "No Names". Was er will: Mit eher linksliberalen Parolen wendet er sich an die Basis, aber auch an die Arbeiterschaft im Mittleren Westen. Immer wieder spricht er von neuen Arbeitsplätzen und der "Würde der Arbeit". Julián Castro, Jahrgang 1974



Wer er ist: Castro und sein Zwillingsbruder, der Kongressabgeordnete Joaquin Castro, sind Enkel mexikanischer Einwanderer. Sie kommen aus der Republikaner-Hochburg Texas, wo sie schon früh als demokratische Jungstars galten.

Castro und sein Zwillingsbruder, der Kongressabgeordnete Joaquin Castro, sind Enkel mexikanischer Einwanderer. Sie kommen aus der Republikaner-Hochburg Texas, wo sie schon früh als demokratische Jungstars galten. Was ihn auszeichnet: Julián Castro wurde mit 34 Bürgermeister von San Antonio und dann Bauminister unter Barack Obama, als jüngstes Kabinettsmitglied. 2016 verzichtete er darauf, gegen den republikanischen Senator Ted Cruz anzutreten, und entschied sich für eine Präsidentschaftskandidatur.

Julián Castro wurde mit 34 Bürgermeister von San Antonio und dann Bauminister unter Barack Obama, als jüngstes Kabinettsmitglied. 2016 verzichtete er darauf, gegen den republikanischen Senator Ted Cruz anzutreten, und entschied sich für eine Präsidentschaftskandidatur. Was er will: Eines seiner Hauptthemen ist die Gründung einer staatlichen Krankenkasse, außerdem kämpft Castro für die Einbürgerung illegaler Einwanderer. Cory Booker, Jahrgang 1969



Wer er ist: Booker ist Ex-Bürgermeister von Newark und der erste schwarze US-Senator in der Geschichte New Jerseys.

Booker ist Ex-Bürgermeister von Newark und der erste schwarze US-Senator in der Geschichte New Jerseys. Was ihn auszeichnet: Er gilt schon seit längerem als spiritueller Nachfolger von Obama, auch dank seines Redetalents. Im lauten Kandidatenfeld der Demokraten ging er dennoch zuletzt oft unter.

Er gilt schon seit längerem als spiritueller Nachfolger von Obama, auch dank seines Redetalents. Im lauten Kandidatenfeld der Demokraten ging er dennoch zuletzt oft unter. Was er will: Booker appelliert gern an die Einheit der unter Trump politisch gespaltenen USA und an das "gemeinsame Zielbewusstsein". Topthemen sind die Bürgerrechte und eine Reform des unfairen US-Justizsystems, die er auch im Senat verfolgt. Kritisiert wird Booker dagegen für seine früheren Finanzkontakte zu Großbanken und der Pharmabranche. Elizabeth Warren, Jahrgang 1949



Wer sie ist: Die Senatorin aus dem Bundesstaat Massachusetts war in dem großen Feld der Kandidaten relativ früh am Start. Warren ist seit vielen Jahren für linke Positionen bekannt. Vor ihrer Karriere im Senat machte sie sich als Hochschullehrerin und Kämpferin für Verbraucherrechte einen Namen.

Die Senatorin aus dem Bundesstaat Massachusetts war in dem großen Feld der Kandidaten relativ früh am Start. Warren ist seit vielen Jahren für linke Positionen bekannt. Vor ihrer Karriere im Senat machte sie sich als Hochschullehrerin und Kämpferin für Verbraucherrechte einen Namen. Was sie auszeichnet: Unter Obama trat sie nach der Finanzkrise 08/09 vor allem für einen stärkere Regulierung der Banken ein, stieß dabei jedoch bei Republikanern wie Demokraten auf Widerstand. Mit US-Präsident Trump gerät sie immer wieder aneinander. Trump nennt sie "Pocahontas". Damit spielt er darauf an, dass Warren selbst mehrfach angegeben hat, dass sie von den amerikanischen Ureinwohnern abstamme. Sie gehörte sie zu den ersten Demokraten, die die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump forderten.

Unter Obama trat sie nach der Finanzkrise 08/09 vor allem für einen stärkere Regulierung der Banken ein, stieß dabei jedoch bei Republikanern wie Demokraten auf Widerstand. Mit US-Präsident Trump gerät sie immer wieder aneinander. Trump nennt sie "Pocahontas". Damit spielt er darauf an, dass Warren selbst mehrfach angegeben hat, dass sie von den amerikanischen Ureinwohnern abstamme. Sie gehörte sie zu den ersten Demokraten, die die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump forderten. Was sie will: Warren will vor allem für die Mittelklasse einstehen. Besonderen Fokus legt sie auf: den Wohnungsmarkt, die Macht der Pharmaindustrie, das Vorgehen gegen Monopole und die Stärkung der Arbeiterrechte. Beto O'Rourke, Jahrgang 1972



Wer er ist: Eigentlich heißt er Robert Francis O'Rourke und stammt aus einer irisch-amerikanischen Familie. Von 2013 bis Januar 2019 saß O'Rourke als Hinterbänkler im US-Repräsentantenhaus. Er lebt in El Paso an der Grenze zu Mexiko, wo er vor seiner politischen Karriere einige Jahre ein kleines Internetunternehmen führte und eine Zeitschrift herausgab.

Eigentlich heißt er Robert Francis O'Rourke und stammt aus einer irisch-amerikanischen Familie. Von 2013 bis Januar 2019 saß O'Rourke als Hinterbänkler im US-Repräsentantenhaus. Er lebt in El Paso an der Grenze zu Mexiko, wo er vor seiner politischen Karriere einige Jahre ein kleines Internetunternehmen führte und eine Zeitschrift herausgab. Was ihn auszeichnet: Seit den Midterm-Wahlen 2018 ist sein Name vielen Amerikanern ein Begriff. Mit einer leidenschaftlichen Wahlkampagne hätte der Demokrat im konservativen Texas beinahe den republikanischen Senator Ted Cruz besiegt. Viele Anhänger wünschten sich danach, dass O'Rourke auch für die Präsidentschaft kandidieren möge.

Seit den Midterm-Wahlen 2018 ist sein Name vielen Amerikanern ein Begriff. Mit einer leidenschaftlichen Wahlkampagne hätte der Demokrat im konservativen Texas beinahe den republikanischen Senator Ted Cruz besiegt. Viele Anhänger wünschten sich danach, dass O'Rourke auch für die Präsidentschaft kandidieren möge. Was er will: In der Vergangenheit hat sich der Texaner für den "Green New Deal" und die Legalisierung von Marihuana ausgesprochen. Außerdem für weichere Einwanderungs- und liberale Wahlgesetze. Kritiker werfen ihm allerdings vor, im Wahlkampf noch ohne klares Programm zu sein. Amy Klobuchar, Jahrgang 1960



Wer sie ist: Die Juristin und Senatorin aus Minnesota wurde vielen ebenfalls während der Anhörung des Supreme-Court-Richters Brett Kavanaugh zum Begriff.

Die Juristin und Senatorin aus Minnesota wurde vielen ebenfalls während der Anhörung des Supreme-Court-Richters Brett Kavanaugh zum Begriff. Was sie auszeichnet: Als moderate Vertreterin eines "Swing States" gilt sie als Hoffnungsträgerin im Mittleren Westen. Klobuchar, deren Großeltern aus dem heutigen Slowenien stammten, begann als Bezirksstaatsanwältin und schaffte es 2006 als erste Frau aus Minnesota in den Senat.

Als moderate Vertreterin eines "Swing States" gilt sie als Hoffnungsträgerin im Mittleren Westen. Klobuchar, deren Großeltern aus dem heutigen Slowenien stammten, begann als Bezirksstaatsanwältin und schaffte es 2006 als erste Frau aus Minnesota in den Senat. Was sie will: Eines ihrer Topthemen ist der Kampf gegen die Opioid-Krise. Kürzlich sorgten Berichte über ihre rüde Behandlung von Mitarbeitern für Wirbel. Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, im "Swing State" Minnesota habe 2016 Donald Trump die Wahl gewonnen. Das ist nicht korrekt: Trumps Konkurrentin siegte damals knapp. Tulsi Gabbard, Jahrgang 1981



Wer sie ist: Sie ist die erste Hindu im US-Kongress. Zugleich gilt die Kongressabgeordnete aus Hawaii als wohl kontroverseste Demokratin.

Sie ist die erste Hindu im US-Kongress. Zugleich gilt die Kongressabgeordnete aus Hawaii als wohl kontroverseste Demokratin. Was sie auszeichnet: Sie erntete vor allem Kritik, weil sie in der Vergangenheit eine schwulenfeindliche Politik vertrat und die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnte. Diesen Positionen hat sie inzwischen aber abgeschworen. Auch traf sie sich 2017 mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad und sagte dann, Assad sei "kein Feind der USA".

Sie erntete vor allem Kritik, weil sie in der Vergangenheit eine schwulenfeindliche Politik vertrat und die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnte. Diesen Positionen hat sie inzwischen aber abgeschworen. Auch traf sie sich 2017 mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad und sagte dann, Assad sei "kein Feind der USA". Was sie will: Als US-Nationalgardistin war sie zwischen 2004 und 2009 im Irak und in Kuwait im Einsatz; heute spricht sie sich gegen militärische Interventionen aus. Jay Inslee, Jahrgang 1951



Wer er ist: Der Gouverneur des Bundesstaats Washington stieg 1988 als Landesabgeordneter in die Politik ein, 1992 wechselte er ins US-Repräsentantenhaus, wurde jedoch schon zwei Jahre später wieder abgewählt.

Der Gouverneur des Bundesstaats Washington stieg 1988 als Landesabgeordneter in die Politik ein, 1992 wechselte er ins US-Repräsentantenhaus, wurde jedoch schon zwei Jahre später wieder abgewählt. Was ihn auszeichnet: 1998 gelang ihm die Rückkehr in den Kongress, wo er sich bis 2012 als Tech-Experte und Naturschützer einen Namen machte. 2013 wurde Inslee Gouverneur seines Heimatstaats.

1998 gelang ihm die Rückkehr in den Kongress, wo er sich bis 2012 als Tech-Experte und Naturschützer einen Namen machte. 2013 wurde Inslee Gouverneur seines Heimatstaats. Was er will: Inslee ist vor allem für seine Umweltpolitik bekannt. Er hat den Klimakampf zur "Priorität Nr. 1" erklärt und propagiert ein nationales Programm für Ökojobs. Zudem war er einer der Gouverneure, die 2017 erfolgreich gegen Trumps Einreiseverbot für muslimische Staaten klagten. John Delaney, Jahrgang 1963



Wer er ist: Der Politiker aus Maryland gilt als moderat. Delaney begann in der Privatwirtschaft, bevor er 2012 ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde. Mit einem Vermögen von rund 232 Millionen Dollar war er einer der reichsten Abgeordneten.

Der Politiker aus Maryland gilt als moderat. Delaney begann in der Privatwirtschaft, bevor er 2012 ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde. Mit einem Vermögen von rund 232 Millionen Dollar war er einer der reichsten Abgeordneten. Was ihn auszeichnet: Seine Präsidentschaftskandidatur meldete er schon im Juli 2017 an, weil noch nicht genug Wähler "wissen, wer ich bin". Um das zu ändern, hat er unter anderem die ersten Vorwahlstaaten Iowa und New Hampshire ausgiebig bereist.

Seine Präsidentschaftskandidatur meldete er schon im Juli 2017 an, weil noch nicht genug Wähler "wissen, wer ich bin". Um das zu ändern, hat er unter anderem die ersten Vorwahlstaaten Iowa und New Hampshire ausgiebig bereist. Was er will: Delaney kämpft für eine Erneuerung der maroden US-Infrastruktur und kritisiert Trump als Spalter, präsentiert sich selbst zugleich aber als überparteilicher "Problemlöser". Marianne Williamson, Jahrgang 1952



Wer sie ist: Die Bestseller-Autorin, deren Selbsthilfefibeln Millionen Fans haben, ist seit vielen Jahren auch als politische Aktivistin im Einsatz.

Die Bestseller-Autorin, deren Selbsthilfefibeln Millionen Fans haben, ist seit vielen Jahren auch als politische Aktivistin im Einsatz. Was sie auszeichnet: Mit ihren Thesen zu mehr Mitmenschlichkeit und Liebe war Williamson regelmäßig Gast in der Talkshow von Oprah Winfrey, insgesamt hat sie bisher 13 Bücher geschrieben, vier davon landeten auf Platz eins der "New-York-Times"-Beststellerliste. Im Jahr 2014 bewarb sie sich in Kalifornien als unabhängige Kandidatin um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus, blieb dabei jedoch erfolglos.

Mit ihren Thesen zu mehr Mitmenschlichkeit und Liebe war Williamson regelmäßig Gast in der Talkshow von Oprah Winfrey, insgesamt hat sie bisher 13 Bücher geschrieben, vier davon landeten auf Platz eins der "New-York-Times"-Beststellerliste. Im Jahr 2014 bewarb sie sich in Kalifornien als unabhängige Kandidatin um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus, blieb dabei jedoch erfolglos. Was sie will: Sie engagiert sich für den Klimaschutz, für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids und für die Völkerverständigung. John Hickenlooper, Jahrgang 1952



Wer er ist: Obwohl er Gouverneur von Colorado und Bürgermeister von Denver war, bleibt Hickenlooper vielen Amerikanern jenseits der Rocky Mountains unbekannt.

Obwohl er Gouverneur von Colorado und Bürgermeister von Denver war, bleibt Hickenlooper vielen Amerikanern jenseits der Rocky Mountains unbekannt. Was ihn auszeichnet: Der Brauerei-Millionär ist ein Moderater, der auch mit Republikanern Deals macht. Trotzdem will er "progressiven Wandel" schaffen, etwa durch eine staatliche Krankenversicherung, Waffenkontrolle und LGBT-Rechte.

Der Brauerei-Millionär ist ein Moderater, der auch mit Republikanern Deals macht. Trotzdem will er "progressiven Wandel" schaffen, etwa durch eine staatliche Krankenversicherung, Waffenkontrolle und LGBT-Rechte. Was er will: Hickenlooper engagiert sich gegen die - in Colorado weiter geltende - Todesstrafe und war einer der ersten Befürworter der Legalisierung von Cannabis. Zugleich kritisiert er den "Green New Deal", das Klimaprogramm der Linken, als "unerreichbar". Andrew Yang, Jahrgang 1975



Wer er ist: Der Anwalt, Gründer und Unternehmer zählt sicherlich zu den Außenseitern im Feld der Kandidaten. Yang ist einem größeren Publikum in den USA praktisch unbekannt, auch hat er bisher noch nie ein politisches Mandat gewonnen.

Der Anwalt, Gründer und Unternehmer zählt sicherlich zu den Außenseitern im Feld der Kandidaten. Yang ist einem größeren Publikum in den USA praktisch unbekannt, auch hat er bisher noch nie ein politisches Mandat gewonnen. Was ihn auszeichnet: Dafür engagiert er sich seit Jahren im Bildungsbereich und in der US-amerikanischen Gründerszene. Er zählt zu den Initiatoren des Stipendienpogramms "Venture for America", das jungen Unternehmern bei der Gründung von Start-ups hilft. Dafür wurde er 2012 von dem damaligen US-Präsidenten Obama mit dem Titel "Champion of Change" ausgezeichnet.

Dafür engagiert er sich seit Jahren im Bildungsbereich und in der US-amerikanischen Gründerszene. Er zählt zu den Initiatoren des Stipendienpogramms "Venture for America", das jungen Unternehmern bei der Gründung von Start-ups hilft. Dafür wurde er 2012 von dem damaligen US-Präsidenten Obama mit dem Titel "Champion of Change" ausgezeichnet. Was er will: Zu Yangs politischen Kernforderungen zählt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Unterstützung erhält er für seine Kandidatur vor allem von zahlreichen Kleinspendern. Pete Buttigieg, Jahrgang 1982



Wer er ist: Als Bürgermeister der 100.000-Einwohner-Stadt South Bend in Indiana war Buttigieg bislang den meisten Amerikanern ein Unbekannter. Doch durch TV-Auftritte und eine Titelstory im Magazin "Time" ist er nun in aller Munde.

Als Bürgermeister der 100.000-Einwohner-Stadt South Bend in Indiana war Buttigieg bislang den meisten Amerikanern ein Unbekannter. Doch durch TV-Auftritte und eine Titelstory im Magazin "Time" ist er nun in aller Munde. Was ihn auszeichnet: Buttigieg hat in Harvard und Oxford Geschichte, Politik und Philosophie studiert, arbeitete für die Unternehmensberatung McKinsey und nahm als Offizier des Marine-Geheimdienstes am Afghanistankrieg teil.

Buttigieg hat in Harvard und Oxford Geschichte, Politik und Philosophie studiert, arbeitete für die Unternehmensberatung McKinsey und nahm als Offizier des Marine-Geheimdienstes am Afghanistankrieg teil. Was er will: Buttigieg macht sich unter anderem für Homosexuellenrechte stark. Seit 2016 ist er mit Chasten Buttigieg verheiratet, einem Highschool-Lehrer. Bei einem Wahlsieg wären die Buttigiegs das erste homosexuelle Paar im Weißen Haus. Joe Biden, Jahrgang 1942



Wer er ist: Als ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama (2009 bis 2017) genießt Joe Biden ohne Zweifel den höchsten Bekanntheitsgrad aller Kandidaten. Biden stammt aus Scranton in Pennsylvania und war von 1973 bis 2009 für den Kleinstaat Delaware Senator im Kongress. In dieser Zeit saß er unter anderem dem wichtigen Auswärtigen Ausschuss und dem Justizausschuss vor.

Als ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama (2009 bis 2017) genießt Joe Biden ohne Zweifel den höchsten Bekanntheitsgrad aller Kandidaten. Biden stammt aus Scranton in Pennsylvania und war von 1973 bis 2009 für den Kleinstaat Delaware Senator im Kongress. In dieser Zeit saß er unter anderem dem wichtigen Auswärtigen Ausschuss und dem Justizausschuss vor. Was ihn auszeichnet: Er gilt als moderater Demokrat, der aufgrund seiner Herkunft aus der Arbeiterschaft vor allem in dieser Wählergruppe punkten kann. Wegen seiner Freundschaft und politischen Nähe zu Obama genießt er aber auch unter Afroamerikanern hohe Zustimmungswerte.

Er gilt als moderater Demokrat, der aufgrund seiner Herkunft aus der Arbeiterschaft vor allem in dieser Wählergruppe punkten kann. Wegen seiner Freundschaft und politischen Nähe zu Obama genießt er aber auch unter Afroamerikanern hohe Zustimmungswerte. Was er will: Bidens Kampagne zielt unter anderem auf Arbeiter und Studenten ab. Forderungen wie kostenloses College, eine Steuerreform für die Mittelklasse und der strukturellen Ungleichheit zwischen Stadt und Land gehören dazu. Bernie Sanders, Jahrgang 1941



Wer er ist: "Feel the Bern", so lautete der Schlachtruf der Anhänger von Sanders im Wahlkampf 2016. Damals unterlag der altlinke Senator aus Vermont bei den Vorwahlen der Demokraten seiner Rivalin Hillary Clinton. Nun will er es noch einmal wissen, der letzte Wahlkampf hilft ihm dabei.

"Feel the Bern", so lautete der Schlachtruf der Anhänger von Sanders im Wahlkampf 2016. Damals unterlag der altlinke Senator aus Vermont bei den Vorwahlen der Demokraten seiner Rivalin Hillary Clinton. Nun will er es noch einmal wissen, der letzte Wahlkampf hilft ihm dabei. Was ihn auszeichnet: Sanders ist nicht nur bekannter und profilierter als viele Mitbewerber, sondern er hat auch eine große und treue Fangemeinde, die ihn erneut mit Kleinspenden unterstützt.

Sanders ist nicht nur bekannter und profilierter als viele Mitbewerber, sondern er hat auch eine große und treue Fangemeinde, die ihn erneut mit Kleinspenden unterstützt. Was er will: Inhaltlich hat sich Sanders kaum verändert: Er tritt erneut für einen massiven Ausbau des unterentwickelten amerikanischen Sozialsystems ein und will dafür Reiche stärker besteuern. Ähnlich wie Trump setzt sich Sanders zudem für eine protektionistische Handelspolitik ein. Im letzten Wahlkampf hatte Sanders Probleme, Wähler jenseits seiner treuen linken Anhängerschaft anzusprechen. Kamala Harris, Jahrgang 1964



Wer sie ist: Die schwarze Senatorin aus Kalifornien ist eine Tochter von Einwanderern, ihre Mutter stammt aus Indien, ihr Vater aus Jamaika.

Die schwarze Senatorin aus Kalifornien ist eine Tochter von Einwanderern, ihre Mutter stammt aus Indien, ihr Vater aus Jamaika. Was sie auszeichnet: Sie begann ihre Karriere als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. 2010 wurde sie zur Justizministerin Kaliforniens gewählt, 2016 zog sie in den Senat. Dort hat sich Harris mit telegenen Auftritten profiliert, etwa bei der Anhörung des Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh.

Sie begann ihre Karriere als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. 2010 wurde sie zur Justizministerin Kaliforniens gewählt, 2016 zog sie in den Senat. Dort hat sich Harris mit telegenen Auftritten profiliert, etwa bei der Anhörung des Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh. Was sie will: Harris, die unter anderem für mehr Bürgerrechte kämpft, wird von vielen Promis unterstützt, darunter Hollywoodstars wie Regisseur J.J. Abrams. Ihre harte Law-and-Order-Linie in San Francisco hat ihr jetzt jedoch auch Kritik verschafft. Kirsten Gillibrand, Jahrgang 1966



Wer sie ist: Die New Yorkerin trat schon vor zehn Jahren in Hillary Clintons Fußstapfen: Als Clinton, damals Senatorin, zur Außenministerin berufen wurde, rückte Gillibrand als ihre Nachfolgerin vom Repräsentantenhaus in den Senat auf.

Die New Yorkerin trat schon vor zehn Jahren in Hillary Clintons Fußstapfen: Als Clinton, damals Senatorin, zur Außenministerin berufen wurde, rückte Gillibrand als ihre Nachfolgerin vom Repräsentantenhaus in den Senat auf. Was sie auszeichnet: Einst als "Blue Dog Democrat" eher konservativ geprägt, gilt die Juristin heute als eine der progressivsten Stimmen im Senat.

Einst als "Blue Dog Democrat" eher konservativ geprägt, gilt die Juristin heute als eine der progressivsten Stimmen im Senat. Was sie will: Die zweifache Mutter setzt sich für die Rechte von Frauen, Kindern und Opfern von Sexualstraftaten ein. In dieser Rolle hat sie auch Parteifreunde kritisiert, denen sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden. Außerdem will sie die berüchtigte Einwanderungspolizei ICE abschaffen. Michael Bennet, Jahrgang 1964



Wer er ist: Der Diplomatensohn wurde in Indien geboren, als sein Vater dort an der US-Botschaft arbeitete, seine Mutter stammt aus einer jüdischen Familie, die das Warschauer Ghetto überlebte. Bennet ist Jurist und Absolvent der Eliteuniversität Yale. In Colorado diente er in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem als Stabschef des damaligen Bürgermeisters von Denver, John Hickenlooper, der sich ebenfalls um die Präsidentschaft bewirbt.

Der Diplomatensohn wurde in Indien geboren, als sein Vater dort an der US-Botschaft arbeitete, seine Mutter stammt aus einer jüdischen Familie, die das Warschauer Ghetto überlebte. Bennet ist Jurist und Absolvent der Eliteuniversität Yale. In Colorado diente er in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem als Stabschef des damaligen Bürgermeisters von Denver, John Hickenlooper, der sich ebenfalls um die Präsidentschaft bewirbt. Was ihn auszeichnet: Bennet sitzt seit 2009 als einer der beiden Senatoren für seinen Heimatstaat Colorado im US-Kongress. Innerhalb der demokratischen Partei gilt er als gemäßigt. Im April unterzog er sich einer Krebs-OP, danach verkündete er seine Kandidatur.

Bennet sitzt seit 2009 als einer der beiden Senatoren für seinen Heimatstaat Colorado im US-Kongress. Innerhalb der demokratischen Partei gilt er als gemäßigt. Im April unterzog er sich einer Krebs-OP, danach verkündete er seine Kandidatur. Was er will: Bei seiner Ankündigung sprach Bennet über die fehlenden wirtschaftlichen Aufstiegschancen vieler Amerikaner. Zweiter Schwerpunkt ist für ihn die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der US-Regierung. Eric Swalwell, Jahrgang 1980



Wer er ist: So einen Kandidaten würde man in Deutschland wohl einen klassischen Berufspolitiker nennen. Seit seinem Jurastudium im Bundesstaat Maryland hat sich Eric Swalwell fast ausschließlich mit Politik beschäftigt: Er arbeitete für eine Abgeordnete des Repräsentantenhauses und war in mehreren Funktionen in der Lokalpolitik tätig. Swalwell stammt aus Kalifornien und wurde dort auch 2012 zum ersten Mal zum Abgeordneten des Repräsentantenhauses gewählt.

So einen Kandidaten würde man in Deutschland wohl einen klassischen Berufspolitiker nennen. Seit seinem Jurastudium im Bundesstaat Maryland hat sich Eric Swalwell fast ausschließlich mit Politik beschäftigt: Er arbeitete für eine Abgeordnete des Repräsentantenhauses und war in mehreren Funktionen in der Lokalpolitik tätig. Swalwell stammt aus Kalifornien und wurde dort auch 2012 zum ersten Mal zum Abgeordneten des Repräsentantenhauses gewählt. Was ihn auszeichnet: Einem größeren Publikum ist der Abgeordnete bekannt, weil er regelmäßig in landesweiten Sendern wie CNN die Politik von Trump kritisiert. Insbesondere hat er sich im Zusammenhang mit der Russlandaffäre immer wieder mit Attacken gegen den Präsidenten zu profilieren versucht.

Einem größeren Publikum ist der Abgeordnete bekannt, weil er regelmäßig in landesweiten Sendern wie CNN die Politik von Trump kritisiert. Insbesondere hat er sich im Zusammenhang mit der Russlandaffäre immer wieder mit Attacken gegen den Präsidenten zu profilieren versucht. Was er will: Waffenkontrolle und der Kampf gegen die massive Verschuldung junger Menschen wegen der hohen Uni-Kosten werden wichtige Stützen seiner Agenda sein.

+++ Die Überraschung des Abends +++

Cory Booker, Senator aus New Jersey. Der Afroamerikaner hatte bislang einen eher schleppenden Wahlkampf, in der Debatte setzte er sich erstmals gegenüber der Konkurrenz vor einem nationalen Publikum durch. Mit - immerhin! - knapp elf Minuten Redeanteil an dem zweistündigen Auftritt sprach er von allen Kandidaten am längsten.

Doch das war mehr als reine Quantität. Booker wirkte engagiert, authentisch, ehrlich, auch wenn er etwas zu oft betonte, aus ärmeren Verhältnissen zu stammen. Bill de Blasio verdiente sich dagegen die Trophäe des aggressivsten Zwischenrufers: Immer wieder unterbrach er seine Rivalen - vor allem Beto O'Rourke, den Ex-Abgeordneten aus Texas, dessen Zeit als Polit-Wunderkind und Mediendarling wohl zu Ende geht.

+++ Die Themen des Abends +++

Diese Debatte war - gerade auch mangels Trump-Tiraden - auffallend sachbetont, streckenweise sogar tiefgehend. So debattierten die zehn Aspiranten, wenn auch in abgehackten Minireden, über den Zustand der US-Wirtschaft und - ein Lieblingsthema - die Einkommensungleichheit in Amerika, nicht nur zwischen oben und unten, sondern auch zwischen Männern und Frauen (die ersten Fragen danach gingen ausgerechnet an zwei Männer).

Ein weiteres großes Thema war eines, das man eigentlich längst abgehakt hatte: das US-Gesundheitswesen. Alle Kandidaten wollen Obamacare reformieren und die privaten Krankenkassen um eine staatliche Versicherung ergänzen; zwei (Warren und de Blasio) wollen sogar komplett auf ein staatliches System umsteigen. Warren punktete hier am meisten mit ihrem Fachwissen, aber auch mit ihrem Enthusiasmus.

Carlo Allegri/ REUTERS Die ersten zehn Kandidaten der US-Demokraten

Dies war aber einer der wenigen Punkte, in dem sich die Kandidaten besonders uneins waren. Einig waren sich alle in ihren wenn auch hilflosen Appellen gegen die Waffengewalt und ihrer scharfen Kritik an Trumps restriktiver Einwanderungspolitik und der Behandlung, besser gesagt: Misshandlung von Migranten und Asylsuchenden - vor allem Kindern - an der US-Südgrenze.

+++ Die persönlichsten Momente des Abends +++

Davon gab es Dutzende. Die meisten Kandidaten waren einem größeren Publikum bisher unbekannt. Deshalb versuchte jeder, in den Stakkato-Beiträgen möglichst viel Privates unterzubringen. Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota, erzählte bei einer Diskussion übers Waffenrecht von ihrem Onkel Dick und seinem Hochsitz. Tulsi Gabbard, Kongressabgeordnete aus Hawaii, berichtete von ihrer Zeit als Soldatin im Irak. Delaney tat kund: "Mein Vater war ein gewerkschaftlich organisierter Elektriker."

Es waren zum Teil sehr persönliche Storys, die die Kandidaten in ihre 30-Sekunden-Statements pressten. De Blasio hielt einen Kurzvortrag über seinen Vater, einen Weltkriegsveteranen, der nach der Heimkehr Suizid beging. Und Booker berichtete von Schießereien in einem Viertel in Jersey City, in dem er mal wohnte.

+++ Der Verlierer des Abends +++

Der ältere, blasse Mann mit den weißen Haaren. Davon gab es auf der Bühne mindestens vier, wenn man den ungewohnt roterhitzten O'Rourke nicht mitrechnet: Inslee, de Blasio, Tim Ryan, ein Abgeordneter aus Ohio, und Delaney, den bisher kaum einer kannte, obwohl er sechs Jahre für Maryland im US-Repräsentantenhaus saß. Das dürfte sich auch jetzt nicht geändert haben.

Das TV-Network NBC, das die Debatte live übertrug, blendete überdies nicht immer die Namen ein, was dazu führte, dass die Gesichter von Ryan, Inslee, de Blasio und Delaney irgendwann ineinander verflossen. Das Gute an diesen Fernsehdebatten ist es deshalb aber auch, dass man am Ende recht genau weiß, welche Namen man sich für den Wahlkampf im kommenden Jahr nicht mehr merken muss.