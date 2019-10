Sorge vor chinesischer Spionage US-Innenministerium zieht 800 Drohnen aus dem Verkehr

Die gesamte Drohnenflotte des US-Innenministeriums bleibt bis auf Weiteres auf dem Boden. Betroffen sind mehr als 800 Fluggeräte. Das "Wall Street Journal" hatte zuerst darüber berichtet. Das Ministerium bestätigte die Entscheidung anderen Medien gegenüber.

Grund für den Schritt ist demnach die Sorge der Verantwortlichen vor Spionage und Cyberattacken durch China. Jede Drohne in der Flotte des Innenministeriums sei entweder ganz in China gebaut worden oder enthalte in China hergestellte Teile, berichtet das "Wall Street Journal".

Innenminister David Bernhardt ordnete demnach den Schritt an. Die Drohnen sollen nicht eingesetzt werden, bis eine Überprüfung samt Beurteilung der Sicherheitsrisiken abgeschlossen sei. Ausgenommen seien lediglich Drohnen, die derzeit in Notfällen wie Naturkatastrophen oder bei Rettungsaktionen eingesetzt würden, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums an das US-Technikportal "The Verge".

Drohnen werden untere anderem zur Bekämpfung von Waldbränden benutzt

Staatliche Stellen in den USA setzen Drohnen unter anderem zur Bekämpfung von Waldbränden, der Kontrolle von Dämmen und der Inspizierung von Umweltschäden ein.

Laut "Wall Street Journal" besteht ein Hauptgrund für die Entscheidung des Innenministeriums in der Sorge davor, dass die Drohnen zur Übermittlung von Daten benutzt werden könnten, darunter Aufnahmen von sensibler US-Infrastruktur. Dies, so die Befürchtung, könnte dann als Grundlage für künftige Cyberangriffe dienen.

Die USA werfen China seit Jahren Wirtschaftsspionage vor. US-Präsident Donald Trump setzte Mitte Mai den chinesischen Technologiekonzern Huawei aus Sorge vor Spionage auf eine schwarze Liste. Damit darf der Konzern in den USA keine Aufträge mehr für Telekom-Ausrüstung zum Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G erhalten und Komponenten von US-Firmen nicht ohne spezielle Genehmigung beziehen.

China hoffe, dass die US-Regierung aufhören werde, "das Konzept der Nationalen Sicherheit zu missbrauchen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking nach der jüngsten Entscheidung des US-Innenministeriums. Chinesische Firmen dürften nicht diskriminiert werden.