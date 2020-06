US-Truppen in Deutschland Republikanische Kongressabgeordnete protestieren gegen Trumps Abzugsplan

Aus dem US-Kongress kommt massive Kritik an Donald Trumps Plan, 9500 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In einem Brief fordert eine Gruppe von Republikanern den Präsidenten auf, seinen Befehl zurückzunehmen.