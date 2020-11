Einige Stunden vor dem Ende der Präsidentschaftswahl in den USA wollen wir kurz auf die bisherigen Ereignisse des Tages zurückblicken:



Die ersten Wahllokale öffneten heute im Osten des Landes, unter anderem in New York, New Jersey und Connecticut. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen. Die letzten Wahllokale in Alaska sind bis 6.00 Uhr unserer Zeit am Mittwoch geöffnet, auf den Aleuten noch eine Stunde länger. Fast 100 Millionen US-Bürger haben aber bereits per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen abgestimmt, wie das "U.S. Elections Project" berichtete. Das entspricht rund 70 Prozent der 2016 bei der Präsidentenwahl insgesamt abgegebenen Stimmen.



Präsident Donald Trump gab sich am Wahltag in der TV-Sendung "Fox and Friends" siegesgewiss. Er gehe davon aus, ein noch besseres Ergebnis als 2016 zu erzielen. In Umfragen lag Joe Biden aber sowohl landesweit als auch in mehreren entscheidenden Swing States vor Trump. Wegen der vielen Briefwahlstimmen und einer damit verbundenen längeren Auszählung ist offen, ob es noch in der Wahlnacht einen Sieger geben wird.



Während der Präsident den Wahltag größtenteils im Weißen Haus verbringen wollte, ging Biden in den letzten Stunden noch einmal auf Stimmenfang im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Der 77-Jährige reiste am Dienstag in seine Heimatstadt Scranton unweit von New York. Anschließend wollte er auch Philadelphia besuchen.