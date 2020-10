Newsblog zur US-Wahl Trump gibt Nigel Farage bei Wahlkampfrede die Bühne

US-Präsident Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt Unterstützung von Nigel Farage bekommen. Er begrüßte den Chef der britischen Brexit-Partei als seinen "Freund". Und Hillary Clinton tritt als Wahlfrau in New York an. Der Überblick.