Rekord bei US-Wahl Mehr als 100 Millionen Frühwähler

Wegen der Corona-Pandemie schnellt in den USA die Zahl der Frühwähler in die Höhe. In einigen Bundesstaaten haben so schon vor dem Wahltag mehr Bürger abgestimmt, als 2016 insgesamt Stimmen abgegeben wurden.