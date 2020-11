Spätes Wahlergebnis Trump prophezeit "chaotisches Durcheinander" in den USA

Vor den US-Wahlen am Dienstag gehen beide Kandidaten in die Schlussoffensive - vor allem in den umkämpften Swing States. Joe Biden tritt mit Barack Obama an der Seite auf. Donald Trump bereitet seine Anhänger auf "schlimme Dinge" nach der Wahl vor.