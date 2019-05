Polizisten haben vier Aktivisten festgenommen, die in der venezolanischen Botschaft in Washington protestiert haben. Kreise im US-Außenministerium bestätigten die Festnahme am Donnerstag. Linke Demonstranten, darunter die Bürgerrechtsgruppe "Code Pink", wollten verhindern, dass Vertreter des selbsterklärten Interimspräsidenten Juan Guaidó in das Gebäude gelangen. Die Organisation erklärte, die vier festgenommenen Aktivisten hätten auf Einladung der Regierung von Staatschef Nicholás Maduro in der Botschaft gelebt, um "rechte" Anhänger von Guiadó fernzuhalten.

Die Botschaft ist seit Wochen Schauplatz einer Konfrontation zwischen Unterstützern Maduros und Anhängern Guaidós. Beide liefern sich seit Monaten einen erbitterten Machtkampf. Die USA unterstützen Guaidó und verlangen Maduros Rücktritt. Guaidós Gesandter in Washington, Carlos Vecchio, dankte den US-Behörden dagegen. "Raus mit den Invasoren aus unserer Botschaft", twitterte er. "Wir bedanken uns bei der US-Regierung, dem Außenministerium und den Sicherheitsbehörden für die Unterstützung."

Maduros Regierung kritisierte die Entwicklungen dagegen scharf. "Unsere diplomatische Vertretung in Washington wurde heute im Zuge eines beispiellosen Polizeieinsatzes besetzt", schrieb Außenminister Jorge Arreaza auf Twitter. "Sie haben ihre Verpflichtungen aus der Wiener Konvention nicht erfüllt und die Menschenrechte der Aktivisten verletzt, die mit unserer Erlaubnis unsere Botschaft beschützt haben."

Guaidó bedankt sich bei der EU

In einem vorab veröffentlichten ZDF-Interview bedankte sich Guaidó bei der Bundesregierung und der EU für den Beistand im Machtkampf mit Maduro. "Ganz wichtig ist die symbolische und moralische Unterstützung wegen dieser ganz, ganz schwierigen Situation der Menschen in unserem Land", sagte der venezolanische Oppositionsführer.

Guaidós Ziel sei, gegen die "Diktatur von Maduro" anzugehen. Auf die Frage, wie er zu einer militärischen Intervention der USA stehe, sagte Guaidó, dass man eigentlich freie demokratische Wahlen wolle. "Eine der Optionen, (...) ist eine Intervention. Aber die Venezolaner wollen das eigentlich nicht.

Blockade des Parlaments

Bereits am Dienstag hatten Sicherheitskräfte das Parlament in der Hauptstadt Caracas blockiert. Abgeordnete der Opposition wurden nach eigenen Angaben von der Nationalgarde und dem Inlandsgeheimdienst Sebin am Betreten des Gebäudes gehindert. Geheimdienst-Mitarbeiter hätten dies mit einem Sprengstoff-Fund im Parlament begründet, sagte die Abgeordnete Manuela Bolívar der Nachrichtenagentur AFP. Guaidó warf der Regierung daraufhin vor, die Nationalversammlung "mit Gewalt knebeln" zu wollen.

Besserung im Konflikt könnten Gespräche beider Parteien in Norwegen bringen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, seien Vertreter der Regierung und der Opposition nach Europa gereist, um dort womöglich über das weitere Vorgehen beraten zu wollen. Gespräche hätte es bisher aber noch nicht gegeben. Norwegen hatte sich im März als Mediator angeboten.