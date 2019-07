"Grundsätze unseres Landes" US-Außenminister Pompeo gründet Menschenrechtskommission

Während die US-Regierung unter Führung von Donald Trump wegen der Zustände in den US-Grenzlagern massiv in der Kritik steht, hat Außenminister Mike Pompeo eine neue Menschenrechtskommission gegründet. Diese soll die Rolle von Menschenrechten in der Außenpolitik untersuchen und Empfehlungen zum Thema Menschenrechte liefern, "die auf den Grundsätzen unseres Landes und den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 beruhen", sagte Pompeo.

Man müsse aufpassen, dass der Menschenrechtsdiskurs nicht für zweifelhafte oder bösartige Zwecke missbraucht werde, fügte der US-Außenminister hinzu. Es sei traurig, dass es mehr als 70 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte weltweit noch immer grobe Menschenrechtsverletzungen gebe, die manchmal sogar im Namen der Menschenrechte passierten.

Einige Abgeordnete und Aktivisten befürchten, dass durch die Kommission das Abtreibungsrecht und die Rechte von Homosexuellen eingeschränkt werden könnten.

Die zehnköpfige Kommission soll von der Jura-Professorin und Ex-Botschafterin Mary Ann Glendon geleitet werden, die zum Thema Menschenrechte geforscht hat und Pompeos Mentorin war, als dieser an der Universität Harvard studierte.

Kritiker werfen der US-Regierung vor, Menschenrechtsverletzungen oder staatliche Willkür in anderen Ländern oft nicht scharf genug zu verurteilen - insbesondere, wenn sie in Staaten passieren, die wichtige Verbündete der USA sind.

Eines der Beispiele ist Saudi-Arabien. Auch nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi verkündete Trump öffentlich, nicht auf Deals mit dem Königreich verzichten zu wollen. Das änderte sich auch nicht, nachdem eine Uno-Menschenrechtsspezialistin "glaubhafte Hinweise" für eine persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen gefunden hatte.

Erst vor wenigen Wochen traf sich Trump zudem erneut mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un und überschritt mit ihm die nordkoreanische Grenze - obwohl vor wenigen Jahren der US-Student Otto Warmbier von dem Regime fast zu Tode gequält worden war. Er starb, kurz nachdem er wieder in die Heimat entlassen worden war.