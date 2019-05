US-Außenminister Mike Pompeo ist am Dienstag zu einem unangekündigten Besuch in Bagdad gelandet.

Pompeo will dort Iraks Regierungschef Adel Abdul Mahdi treffen. Gründe für den kurzfristig anberaumten Besuch in der irakischen Hauptstadt wurden zunächst nicht genannt.

Der Besuch des US-Außenministers im Irak käme aber zu einer Zeit, in der Washington den Druck auf das irakische Nachbarland Iran zu erhöhen versucht. Vor seiner Abreise nach Europa hatte Pompeo auf "eskalierende Aktivitäten der Iraner" und auf "Angriffe auf Interessen der USA" verwiesen.

Mandel Ngan/DPA Ins Flugzeug gestiegen ist Pompeo in Finnland, die Frage war nur, wo er aussteigt.

Kurzfristige Absage an Merkel und Maas

Der Chefdiplomat der USA hatte zuvor seinen für Dienstag geplanten Berlin-Besuch "aufgrund dringender Angelegenheiten" kurz vor der geplanten Anreise abgesagt. Noch am Montag hatte der US-Außenminister auf seiner Europareise an einem Treffen des Arktischen Rats in Finnland teilgenommen.

Rund ein Jahr nach seinem Amtsantritt wollte Pompeo erstmals nach Deutschland reisen. Bei seinem Besuch waren Treffen mit Außenminister Heiko Maas und Kanzlerin Angela Merkel geplant. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 sind die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA angespannt. Trump hatte sogar mit Strafzöllen wegen des deutschen Handelsüberschusses gedroht.