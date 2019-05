Russlandaffäre in den USA Demokraten wollen parlamentarisches Verfahren gegen Justizminister Barr einleiten

Bislang haben US-Präsident Donald Trump und sein Justizminister William Barr erfolgreich alle Versuche der Demokraten abgewehrt, die Russlandaffäre weiter zu untersuchen. Nun wollen die US-Demokraten ein parlamentarisches Verfahren gegen Barr wegen Missachtung des Kongresses einleiten. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, begründete dies in Washington damit, dass Barr eine Frist habe verstreichen lassen, um dem Kongress eine Version des Ermittlungsberichts zur Russlandaffäre ohne geschwärzte Passagen vorzulegen. Am Mittwoch solle nun der Justizausschuss eine Resolution zur Einleitung des Verfahrens gegen Barr beschließen.

Die Demokraten befürchten, dass der von Trump eingesetzte Barr die Aussagen aus dem Abschlussbericht in Teilen stark zu Gunsten Trumps interpretiert hat. Barr hat seinen Umgang mit dem Bericht von Sonderermittler Robert Mueller vehement verteidigt. Mueller hatte fast zwei Jahre lang zwei große Fragenkomplexe untersucht: Ob Trumps Team geheime Absprachen mit Vertretern Russlands getroffen hat und ob der US-Präsident die Justiz behinderte. Hintergrund ist die mutmaßliche Einmischung Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016.

Auch über eine mögliche Aussage von Mueller gibt es Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Der demokratische Abgeordnete David Cicilline hatte am Sonntag erklärt, es sei vorläufig ein Termin für den 15. Mai freigehalten worden, an dem Mueller zu einer Anhörung vor dem Justizausschuss des Abgeordnetenhauses erscheinen solle. Dies sei aber kein endgültiger Termin.

US-Präsident Donald Trump reagierte prompt und schrieb auf Twitter, Mueller solle nicht vor dem Ausschuss aussagen. Es seien 35 Millionen Dollar über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgegeben worden, 500 Menschen seien verhört worden - all das habe aber keine Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit Russland ergeben, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. "Warum brauchen die Demokraten im Kongress jetzt noch einmal Robert Mueller für eine Aussage?", fragte Trump. "Bob Mueller sollte nicht aussagen. Keine Wiederholung für die Demokraten!", schrieb der Präsident.