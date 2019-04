Rauswurf von Secret-Service-Chef Trump entlässt Alles

Nur einen Tag nach der Demission von Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hat US-Präsident Donald Trump den Direktor des Secret Service, Randolph D. Alles, entlassen. CNN hatte zuerst davon berichtet. Alles war seit April 2017 Direktor der Behörde, die auch für den persönlichen Schutz des Präsidenten verantwortlich ist.

CNN zitiert einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Secret Service mit den Worten: "Es gibt eine nahezu systematische Säuberungsaktion in der zweitgrößten Sicherheitsbehörde des Landes." Der Secret Service untersteht dem Heimatschutzministerium.

Zunächst hatten US-Medien berichtet, Alles sei gefeuert worden. In einer E-Mail an seine Mitarbeiter, die CNN vorliegt, widersprach der Direktor dieser Interpretation: "Ich versichere Ihnen, dass dies nicht der Fall ist." Tatsächlich sei ihm vor einigen Wochen mitgeteilt worden, dass es zu personellen Veränderungen an der Spitze des Heimatschutzministeriums kommen werde. "Der Präsident hat einen planmäßigen Wechsel an der Spitze dieser Behörde angeordnet, und ich plane, mich an diese Anordnung zu halten."

Am Sonntag hatte Trump bereits per Twitter angekündigt, dass Ministerin Nielsen - die Chefin von Alles - ihre Posten abgeben werde. Bereits vor Monaten hatte es Gerüchte gegeben, Trump sei unzufrieden mit Nielsens Arbeit. In ihre Zuständigkeit als Ministerin fiel die Grenzpolitik. Der Präsident hat den Kampf gegen illegale Einwanderung aus Mexiko zu einem seiner Hauptanliegen gemacht.

Die Rauswürfe und Rücktritte häufen sich. In Trumps Amtszeit haben bereits mehr als 30 Minister und hochrangige Regierungsmitarbeiter ihre Posten aufgegeben.

Der Nachfolger für Alles steht schon fest. Wie die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, bestätigte, soll der langjährige Secret-Service-Agent James M. Murray den Posten im Mai übernehmen.

Die Entscheidung, Alles zu entlassen, soll nicht in Zusammenhang mit dem Sicherheitsvorfall in Trumps Luxusresort Mar-a-Lago stehen. Anfang April war eine Frau aus China bei dem Versuch festgenommen worden, sich unbefugt Zutritt zum Wochenenddomizil des Präsidenten zu verschaffen.

Trump hatte daraufhin betont, er "könnte nicht zufriedener mit dem Secret Service sein". Die Behörde hat "vom ersten Tag an einen fantastischen Job gemacht", sagte Trump während einer Veranstaltung im Weißen Haus, als er auf den Zwischenfall in Mar-a-Lago angesprochen wurde.