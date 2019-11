US-Präsident Donald Trump muss dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses zunächst nicht seine Steuerunterlagen aushändigen. Der Supreme Court gab einem entsprechenden Eilantrag von Trumps Anwälten statt. Zuvor hatte ein Berufungsgericht geurteilt, dass die sogenannte Subpoena des Kontrollausschusses Bestand habe. Unter Strafandrohung waren Unterlagen von Trumps Buchhalterfirma über einen Zeitraum von acht Jahren angefordert worden.

Eine endgültige Entscheidung traf der Oberste Gerichtshof der USA aber nicht. Der Beschluss des Berufungsgerichts in Washington ist lediglich ausgesetzt, bis die neun Richter des Supreme Courts über das weitere Handeln beraten haben.

Das Repräsentantenhaus hatte die Firma Mazars LLP Anfang des Jahres vorgeladen, um Aufzeichnungen aus Trumps Finanzen zu erhalten. Der US-Präsident weigert sich, Angaben zu seiner finanziellen Situation zu machen. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA veröffentlichte Trump seine Steuererklärung auch nicht während des Präsidentschaftswahlkampfes. Das nährte bei seinen Kritikern den Verdacht, dass er etwas zu verbergen hat.

Trumps Anwälte argumentieren, dass künftig jeder Ausschussvorsitzende im Kongress jegliche persönliche Informationen eines US-Präsidenten unter Strafandrohung anfordern könnte, sollte die Subpoena gegen Mazars zulässig sein.

Weiterer Antrag bei Supreme Court

Mit einem weiteren Antrag beim Supreme Court will Trump die Herausgabe seiner Steuerunterlagen an die New Yorker Staatsanwaltschaft verhindern. Die hatte ebenfalls Steuerunterlagen von Trump und seinen Firmen über einen Zeitraum von acht Jahren angefordert, Anlass sind die Ermittlungen rund um die Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll.

Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen soll 130.000 US-Dollar an Daniels gezahlt haben, damit sie die Vorwürfe während des Wahlkampfs geheim hält. Trump bestreitet die Vorwürfe, Cohen wurde wegen des Verstoßes gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz zu einer Freiheitstrafe von drei Jahren verurteilt.

Öffentlich einsehbar würden Trumps Papiere jedoch nicht, sollte die Staatsanwaltschaft sie erhalten. Erst wenn sie bei einem Strafprozess als Beweis vorgelegt würden, würden sie veröffentlicht.