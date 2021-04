Anwalt von Donald Trump US-Ermittler durchsuchen Wohnung von Rudy Giuliani

Gegen Rudy Giuliani wird seit Jahren wegen seiner Rolle in der Ukraine-Affäre ermittelt. Nun wächst der Druck auf den Anwalt des früheren US-Präsidenten Trump. In New York haben Behörden einen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.