Ein US-Gericht hat der Deutschen Bank die Weitergabe von Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump an den Kongress gestattet. Bundesbezirksrichter Edgardo Ramos machte am Mittwoch in New York damit auch den Weg frei für die Übergabe von entsprechenden Unterlagen des Finanzkonzerns Capital One.

Die Dokumente waren von zwei Ausschüssen des Repräsentantenhauses angefordert worden, die beide von den Demokraten geführt werden. Trump hatte auch im Namen seiner Kinder und sieben seiner Firmen gegen diese Anordnung geklagt.

Die Deutsche Bank hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt und steht deshalb im Zentrum des Interesses. Viele andere Institute hatten dem ehemaligen Immobilienunternehmer kein Geld mehr geliehen. Laut einer aus dem vergangenen Jahr stammenden Statistik des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses schuldet Trump der Deutschen Bank Trust Company Americas mindestens 130 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Immobilienprojekten.

Ermittlungen in Russlandaffäre

Durch die Offenlegung von Trumps Finanzen sollen auch mögliche Verbindungen nach Russland näher untersucht werden können. Weil die Demokraten in der Russlandaffäre weiter Ermittlungen gegen den US-Präsidenten anstreben, kündigte Trump am Mittwoch an, die Zusammenarbeit mit den Demokraten beenden zu wollen.

Er habe den Anführern der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat erklärt, dass er "unter diesen Umständen" nicht mit ihnen verhandeln könne, sagte Trump. "In der Zwischenzeit leisten wir großartige Arbeit ohne sie." Und weiter: "Lasst sie ihre Spiele spielen. Lasst sie damit fertig werden."

Darüber, wie er sich das weitere politische Handeln vorstelle, machte Trump keine Angaben. Im Repräsentantenhaus, neben dem Senat einer der zwei Kammern des Kongresses, verfügen die Demokraten über die Mehrheit.