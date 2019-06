Anti-IS-Operation der Bundeswehr USA fordern Verlängerung der "Tornado"-Mission

Die USA haben Deutschland nach SPIEGEL-Informationen eindringlich zur Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) aufgefordert. Dabei argumentiert die US-Seite, dass die deutschen "Tornado"-Jets mit ihrer Aufklärungstechnik zum Schutz amerikanischer Soldaten in Nord-Syrien dringend gebraucht würden.

In einem vertraulichen Brief an den Generalinspekteur der Bundeswehr schrieb der Chef des US-Oberkommandos Centcom im Mai, die Überwachungsflüge durch "Tornado"-Jets über Syrien und dem Irak und die Luftbetankung anderer Flugzeuge der Koalition hätten "eine Schlüsselrolle" bei der Schwächung des "Islamischen Staats" gespielt und würden auch weiterhin gebraucht. Eine Kopie des Briefs liegt auch im Kanzleramt vor.

Zunächst lobt der General den deutschen Einsatz für die Anti-IS-Koalition: "Ich unterstreiche ausdrücklich die Bedeutung der taktischen Aufklärung und der Luftbetankung", schreibt General Kenneth McKenzie. "Jede dieser Fähigkeiten spielte eine Schlüsselrolle beim Zurückzudrängen des IS und wird dies weiterhin tun, wenn wir den Druck auf die Überbleibsel des IS aufrecht erhalten".

Dann allerdings kommt der einseitige Brief zur Sache. "Für die die weiterlaufenden Operationen gegen Extremisten in der Region sind die militärischen Fähigkeiten aller Partner in der Koalition weiterhin dringend nötig", schreibt er. "Ich fordere deswegen respektvoll Ihre weitere Unterstützung bei der Bereitstellung der Überwachungsflüge, der Luftbetankung und beim Armeetraining im Irak", so der Viersterne-General.

Verlängerung der Mission dürfte für Streit sorgen

Mit dem Brief gerät die Bundesregierung unter massiven Druck, das im Oktober auslaufende Mandat für die Bundeswehr-Mission zu verlängern. Seit Ende 2015 beteiligt sich Deutschland mit speziell ausgestatteten "Tornado"-Jets und Tankflugzeugen an der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition.

Für die Mission hat die Bundeswehr eine kleine Basis in Jordanien mit dem Namen "Camp Sonic" auf dem Luftwaffenstützpunkt al-Azraq aufgebaut. Dreieinhalb Jahre nach dem Start der Mission wirkt das Camp alles andere als provisorisch, die deutschen Soldaten haben sich hier fest eingerichtet.

Eine Verlängerung der Mission dürfte jedoch zwangsläufig für einen neuen Streit in der Großen Koalition sorgen, denn die SPD lehnt diese ab. Schon bei der letzten Verlängerung des Mandats im Sommer 2018 wackelte die Mehrheit der Koalition, folglich wurde im Text festgeschrieben, dass die Mission spätestens 2019 ausläuft.

Die Formulierung ist eindeutig. "Die Bereitstellung von 'Tornados' zur luft- und raumgestützten Aufklärung sowie die Luftbetankung werden zum 31. Oktober 2019 beendet", heißt es dort. Der amtierende Fraktionschef Rolf Mützenich hatte erst kürzlich betont, das eine Verlängerung für seine Partei ausgeschlossen ist.