Wahlwerbung der Republikaner in North Carolina Formular zur Beantragung der Briefwahl enthält Trump-Konterfei

Donald Trump warnt, das Wählen per Brief könnte zu Betrug führen - ohne Belege. Nun werben seine Parteifreunde in North Carolina dafür, per Briefwahl für die Wiederwahl des US-Präsidenten zu sorgen.