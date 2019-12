US-Präsident Donald Trump wird seine Rede zur Lage der Nation am 4. Februar wie üblich im Repräsentantenhaus halten, wo vor wenigen Tagen das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, veröffentlichte in Washington einen Brief an Trump, indem sie den Präsidenten einlud, bei einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern zu sprechen. Sie spreche die Einladung "im Geiste des Respekts vor der Verfassung" aus, betonte die Oppositionsführerin.

Das Weiße Haus teilte unmittelbar danach mit, Trump habe die Einladung angenommen. Die jährliche Rede des Präsidenten zur Lage der Nation hat eine lange Tradition, die bis in die Anfänge der Vereinigten Staaten Ende des 18. Jahrhunderts zurückreicht. Der Präsident spricht dabei vor den im Repräsentantenhaus versammelten Abgeordneten und Senatoren.

Brendan Smialowski/AFP Donald Trump hält im Februar seine Rede zur Lage der Nation

Besonderes Timing durch Impeachment

Bei der vergangenen Rede zur Lage der Nation hatten sich Pelosi und Trump eine heftige Auseinandersetzung um den Termin für diese Rede geliefert. Hintergrund war damals der erbitterte Haushaltsstreit zwischen Trump und den Demokraten im Kongress, der zu einem wochenlangen Stillstand von Teilen der US-Regierung führte.

Auch diesmal ist das Timing besonders, da sich Trump voraussichtlich Anfang des neuen Jahres in einem Amtsenthebungsverfahren im Senat wegen Machtmissbrauchs und Behinderungen von Kongressermittlungen verantworten muss. Das Repräsentantenhaus hatte unter der Woche mit der Mehrheit der Demokraten für das Impeachment gestimmt.

Der Zeitplan des Amtsenthebungsverfahrens ist bislang noch unklar. Im Senat haben Trumps Republikaner die Mehrheit; dass Trump am Ende tatsächlich des Amtes enthoben werden könnte, ist daher höchst unwahrscheinlich.