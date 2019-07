Die Steuerakte von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat New York darf an den Kongress übergeben werden. New Yorks demokratischer Gouverneur Andrew Cuomo unterzeichnete am Montag einen entsprechenden Zusatz zu einem Steuergesetz, wonach die Finanzbehörden bestimmten Ausschüssen Steuererklärungen und Rückerstattungen aus dem Bundesstaat auf Antrag zugänglich machen können. Er trat sofort in Kraft.

"Dieses Gesetz versetzt den Kongress in die Lage, seine verfassungsgemäßen Pflichten zu erfüllen, unsere Demokratie zu stärken und sicherzustellen, dass niemand über dem Gesetz steht", sagte Cuomo. Das Steuergeheimnis sei oberstes Gebot - mit Ausnahme von Ermittlungs- und Strafverfolgungszwecken, so der Gouverneur.

Die Demokraten im Kongress nehmen seit Trumps Amtsantritt dessen Steuerrückerstattungen unter die Lupe, erhalten dabei aber keinen Zugriff auf die Steuerakten des Bundes. In den USA erheben Bund und Bundesstaaten ihre Steuern getrennt.

Der Druck auf Trump, seine Steuererklärungen offen zu legen, wird damit größer. Er weigert sich vehement, Einblick in seine Finanzen zu geben, obwohl dies bei hohen Amtsträgern in den USA Tradition hat.

Ein US-Gericht hatte der Deutschen Bank zuletzt die Weitergabe von Unterlagen Trumps an den Kongress erlaubt. Doch die Anwälte des US-Präsidenten legten dagegen Berufung ein.

Laut einer aus dem vergangenen Jahr stammenden Statistik des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses schuldet Trump der Deutschen Bank Trust Company Americas mindestens 130 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Immobilienprojekten.