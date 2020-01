Angriffe auf Irans Kulturstätten Pentagon widerspricht Donald Trump

Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Iran spitzt sich immer weiter zu - auch weil Donald Trump mitunter zu wilden Drohungen greift. Am Samstag hatte der amerikanische Präsident Teheran etwa mit Angriffen auf Dutzende iranische Ziele gedroht, darunter auch bedeutende kulturelle Orte.

Diese Worte sorgten im In- und Ausland für Empörung. Widerspruch gibt es auch in Trumps eigener Regierung. Im Pentagon geht man nun deutlich auf Distanz zum US-Präsidenten. "Wir werden die Gesetze des bewaffneten Konflikts befolgen", hieß es bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Verteidigungsminister Mark Esper und Generalstabschef Mark Milley.

Auf die Frage, ob dies den Angriff auf Ziele mit kultureller Bedeutung ausschließe, hieß es weiter: "Das sind die Gesetze des bewaffneten Konflikts." In einer vom US-Verteidigungsministerium verbreiteten Mitschrift wurden die Zitate Generalstabschef Mark Milley zugeschrieben. Mehrere US-Medien sprachen sie allerdings Verteidigungsminister Mark Esper zu.

Reaktion auf Vergeltungsdrohungen

Mit seiner Warnung hatte Trump auf Vergeltungsdrohungen aus Teheran wegen der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani bei einem US-Angriff im Irak in der Nacht zum Freitag reagiert. In seinem Tweet hatte Trump von 52 potenziellen Ziele in Iran gesprochen, sollte Teheran Vergeltung üben. Einige davon seien sehr bedeutend und wichtig für Iran und die iranische Kultur. Die "New York Times" berichtete unter Bezug auf einen namentlich nicht genannten Regierungsbeamten hingegen, dass es sich bei diesen Zielen nicht um Kulturstätten handele.

Am Sonntagabend hatte Trump seine Drohung dann bekräftigt. Iran töte Amerikaner, foltere sie und sprenge sie mit Bomben in die Luft - "und wir sollen ihre Kulturstätten nicht anrühren dürfen? So funktioniert das nicht", sagte Trump nach Angaben von Journalisten.