Nach seiner Drohung, großangelegte Razzien gegen Migranten ohne Aufenthaltspapiere durchführen zu wollen, hat US-Präsident Donald Trump von einem Erfolg gesprochen. Details nannte er dabei aber nicht. Lediglich sagte er, dass die Razzien der Polizeibehörde ICE "sehr erfolgreich" gewesen seien.

Er behauptete, es seien viele Menschen festgenommen worden, die Öffentlichkeit habe es nur nicht mitbekommen. Zahlen oder andere Details nannte er aber nicht. Bis zum Sonntagabend lagen nur wenige Berichte über entsprechende Zwischenfälle im ganzen Land vor. Die ursprünglichen Pläne für einen Großeinsatz seien verworfen worden, nachdem Medienberichte die Betroffenen gewarnt hätten, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsbeamte.

Trump hatte am Freitag angekündigt, dass die Razzien an diesem Tag beginnen sollten. Die Behörden selbst hielten sich bedeckt dazu. Die Bürgerrechtsgruppe "The Legal Aid Society" erklärte, man sei dankbar, dass die Razzien in New York "erfolglos" gewesen seien.

In den USA leben Schätzungen zufolge rund elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Großangelegte und koordinierte Abschiebungen hatte es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegeben.