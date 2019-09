Fehlendes Personal US-Regierung bestraft Japan Airlines - wegen zu großer Verspätung

Weil Fluggäste nach der Landung stundenlang in Flugzeugen festsaßen, hat die US-Regierung nun die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines mit Strafen von 300.000 US-Dollar belegt.

In Absprache mit dem US-Verkehrsministerium wird der Airline positiv angerechnet, dass sie den betroffenen Passagieren 60.000 US-Dollar an Kompensation zahlte. 120.000 Dollar der Strafe soll unter der Bedingung erlassen werden, Vorfälle dieser Art in den nächsten 12 Monaten bei der Airline ausbleiben.

Wie die Behörde mitteilte, beziehen sich die Strafen auf zwei Vorfälle in diesem Jahr. Der erste habe sich am 4. Januar ereignet. Ein Japan-Airlines-Flug von Tokio nach New York hatte aufgrund schlechten Wetters in Chicago landen müssen. Das Flugpersonal hätte den Passagieren helfen sollen, die Maschine zu verlassen. Es sei jedoch erst nach mehr als vier Stunden aufgetaucht. Bis dahin harrten die Menschen im Innern des Flugzeugs aus.

Im Mai war ein Flug von Tokio nach New York auf einen Flughafen nahe Washington umgeleitet worden. Diesmal hätten die Passagiere fünf Stunden an Bord festgesessen. Der Grund seien ein Schichtwechsel beim Bordpersonal sowie das Auftanken der Maschine gewesen.

Die Airline sagte, eine Überlastung der Flughäfen aufgrund des schlechten Wetters habe jeweils zu den Vorkommnissen geführt.