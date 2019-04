Iran-Sanktionen USA wollen Irans Ölexporte komplett verhindern - und Abnehmerländer bestrafen

US-Präsident Donald Trump heizt den Streit mit dem Iran an. Er will die Ölexporte der Islamischen Republik ab Anfang Mai komplett verhindern und droht Käufern mit amerikanischen Sanktionen. Das Weiße Haus und US-Außenminister Mike Pompeo teilten am Ostermontag mit, alle Ausnahmeregelungen für acht Abnehmerländer zu streichen.

Betroffen hiervon sind unter anderem China, Indien und Japan, aber auch Italien und Griechenland sowie Südkorea und Taiwan. Diese Länder wurden bisher nicht bestraft. Die US-Regierung hatte im November erklärt, die Ausnahmegenehmigungen für diese Staaten seien den "besonderen Umständen" dieser Länder und dem Ölmarkt geschuldet.

Pompeo betonte, Ziel sei es, der iranischen Führung die Einkünfte aus dem Ölgeschäft zu entziehen und Teheran so davon abzuhalten, Terrorgruppen finanziell zu unterstützen und zur Destabilisierung des Nahen Ostens beizutragen. "Bis zu 40 Prozent der Einnahmen des Regimes kommen aus dem Verkauf von Öl", sagte er. "Das ist die wichtigste Einnahmequelle des Regimes."

Investoren an den Finanzmärkten reagierten nervös auf die Nachrichten. Der Ölpreis stieg zeitweise um rund drei Prozent auf den höchsten Stand in diesem Jahr, weil Produktionsengpässe befürchtet werden. Die Trump-Regierung betonte, zusammen mit Verbündeten wie Saudi-Arabien dafür zu sorgen, dass es auf dem Ölmarkt ein ausreichendes Angebot geben werde.

Alleingang der Trump-Regierung

Die USA hatten im November ihre bislang härtesten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran in Kraft gesetzt. Diese zielen in erster Linie auf die iranische Ölindustrie ab, die größte Einnahmequelle des Landes. Bislang hatte es die US-Regierung aber acht Ländern erlaubt, zunächst für sechs Monate ungestraft weiter iranisches Öl importieren zu können. Langfristig sollten Irans Ölexporte völlig verhindert werden.

Letzteres werde den USA nicht gelingen, hieß es nun aus dem iranischen Ölministerium. Der Iran habe ausreichend Erfahrung, um Angriffe auf die Ölindustrie des Landes zu neutralisieren. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, die Volksrepublik trete gegen US-Sanktionen gegen den Iran ein. Die chinesische Zusammenarbeit mit dem Iran verstoße gegen keine Gesetze.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte die Entscheidung der USA, den Druck weiter zu erhöhen. "Wir stehen an der Seite der amerikanischen Entschlossenheit gegen die iranische Aggression, und dies ist der richtige Weg, um diese zu stoppen."

Außer den Sanktionen im Ölsektor hatten die USA auch Sanktionen gegen iranische Banken, Einzelpersonen, die Fluggesellschaft Iran Air und die Schifffahrtsbranche verhängt, um das Land unter Druck zu setzen.

Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015 im vergangenen Jahr aufgekündigt. Er will die Regierung in Teheran zu Neuverhandlungen über einen wesentlich strengeren Vertrag zwingen.

Zudem will Trump den Iran zu einem Kurswechsel in der Außenpolitik und dem Ende der Unterstützung militanter Gruppen im Nahen Osten bewegen. Die EU will dagegen an dem Atomabkommen festhalten, das auch von Deutschland mit ausgehandelt wurde.