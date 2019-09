Als Reaktion auf den Beschuss von saudi-arabischen Öl-Anlagen schicken die USA etwa 200 Soldaten in das Land. Das Königreich werde zudem mit einem Raketenabwehrsystem des Typs Patriot und vier Radarsystemen ausgerüstet, erklärte das US-Verteidigungsministerium.

Es seien zudem Vorbereitungen getroffen worden, bei Bedarf weitere Kräfte und Ausrüstung zur Verfügung stellen zu können.

Die USA und auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien machen den Iran für die Angriffe auf Öl-Anlagen Mitte September verantwortlich, die die Spannungen zwischen den beiden Ländern deutlich verschärft hatten. Der Iran dementiert jede Verantwortung für die Angriffe.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte vergangene Woche bereits angekündigt, als Reaktion weitere Truppen in die Region zu verlegen. Details hatte er jedoch nicht genannt. Esper hatte gesagt, die Kräfte seien defensiver Natur und auf die Verstärkung der Abwehr von Luft- und Raketenangriffen ausgerichtet.

Es gebe bereits eine "bedeutende Präsenz" von US-Soldaten in der Region, erklärte das Pentagon. An die Verbündeten richtete Washington einen Aufruf: Man erwarte auch von anderen Ländern, die den Iran kritisieren, sich an den Bemühungen zu beteiligen, Saudi-Arabien in seiner Verteidigung zu stärken, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Konkrete Staaten nannte er jedoch nicht.