Nato-Partner USA setzen Türkei Frist für Verzicht auf russische Raketen

Die USA haben dem Nato-Partner Türkei eine Frist bis Ende Juli gesetzt, um auf den umstrittenen Kauf russischer S-400-Flugabwehrraketen zu verzichten. Komme Ankara dieser Forderung nicht nach, würden in den USA trainierende Piloten der türkischen Luftwaffe ausgewiesen und die Beteiligung türkischer Unternehmen am Bau der F-35-Kampfflugzeuge der Nato beendet, warnte am Freitag die Staatssekretärin im Pentagon, Ellen Lord.

Die USA und andere Nato-Mitgliedstaaten bemängeln zum einen, das russische System sei inkompatibel mit der technischen Struktur des Militärbündnisses und seinen miteinander verbundenen Flugabwehrsystemen. Zum anderen bestehe die Gefahr, dass brisante Details über Stärken und Schwächen des neuen US-Kampfjets F-35 über die Anlagen in russische Hände gelangen könnten.

Die Türken wären, so die Sorge der Nato, beim Betrieb der Anlagen wohl jahrelang auf russische Hilfe angewiesen. Und die in dieser Zeit gewonnenen Daten könnten nach Moskau fließen. Insider vermuten zudem, dass Russland über eine Hintertür in der komplexen Software des Systems ohnehin Zugriff auf alle Daten erhalten könnte.

Die Türkei ist Partner beim Bau der F-35 und soll mehrere Jets erhalten. Das Mehrzweck-Kampfflugzeug soll in den nächsten Jahren zum Rückgrat der Luftstreitkräfte der USA und anderer Länder werden.

Auf Protest aus Washington und die Androhung von Sanktionen reagierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stur: "Es gibt hier ein Abkommen, das wir getroffen haben, eine Entscheidung. Zurückzutreten kommt nicht infrage", sagte Erdogan. Ankara sei "fest entschlossen". Das Angebot der Amerikaner sei nicht so gut wie das russische.

Die S-400-Anlagen aus Russland sollen Kampfflugzeuge und Raketen im Luftraum vernichten. Die Türkei soll ihre vier Divisionen für einen Gesamtpreis von 2,5 Milliarden US-Dollar (2,23 Milliarden Euro) im Sommer erhalten. Eine Division hat zwölf Startanlagen mit je vier Raketen. Es ist der bislang größte Rüstungsdeal, der zwischen der Türkei und Russland geschlossen wurde.

Das S-400 "Triumf" - von der Nato als SA-21 "Growler" bezeichnet - gilt als eines der effektivsten Flugabwehrsysteme der Welt; es kann bis zu 300 Ziele gleichzeitig erfassen. Die Abfangraketen sollen Ziele in einer Entfernung von bis zu 400 Kilometern und einer Flughöhe von 27 Kilometern bekämpfen können. Dazu gehören Flugzeuge, Drohnen, Marschflugkörper oder ballistische Raketen, selbst Tarnkappenflugzeuge sollen nicht sicher vor einem Abschuss durch das S-400-System sein.

Dass die Anschaffung der russischen S-400 für Ärger mit den Nato-Bündnispartnern sorgen würde, war Ankara wohl sehr bewusst. Im Mai hatte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar bereits erklärt, dass sich die türkische Regierung auf US-Sanktionen einstelle.