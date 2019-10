So viele auf einmal waren es noch nie. Zwölf Kandidaten standen Spalier auf der Bühne der Otterbein University im Herzen Ohios. Denn statt sich wie zuvor auf zwei "halbe" TV-Debatten aufzuteilen, ballte sich das verbliebene Dutzend der US-Demokraten, die ins Weiße Haus wollen, bei diesem vierten Vorwahl-Durchgang auf einen Abend.

In der Mitte das Spitzenreitertrio: Ex-Vizepräsident Joe Biden, Senatorin Elizabeth Warren und ihr Kollege Bernie Sanders. Rechts und links die restlichen: die Senatoren Kamala Harris, Amy Klobuchar und Cory Booker, die Abgeordnete Tulsi Gabbard, der Ex-Abgeordnete Beto O'Rourke, Bürgermeister Pete Buttigieg, Ex-Minister Julián Castro, Tech-Unternehmer Andrew Yang und der Hedgefonds-Milliardär Tom Steyer.

Die meisten sind längst Debatten-Profis, Steyer war erstmals dabei. Wie würden sie sich schlagen, während die Nation im Skandaldrama um US-Präsident Donald Trump versinkt und keiner mehr von Sachthemen spricht, geschweige denn vom zähen Vorwahlkampf der Demokraten? Wer würde brillieren, wer untergehen? Und für wen könnte diese Nacht das Ende des Rennens sein?

1. Eine geschlossene Front - gegen Trump

Das Thema, das in Amerika gerade alles beherrscht, war auch das Thema, das die Demokraten vereinte: Trump und das ihm drohende Amtsenthebungsverfahren. Anders als der interne Parteizank um die Gesundheitsreform, den die Moderatoren von CNN und der "New York Times" wacker zu provozieren versuchten, zeigten die Kandidaten hier eine geschlossene, harte Front, mit der sie Trump im Hauptwahlkampf 2020 erfolgreich angreifen könnten.

Einer nach dem anderen sprach sich nicht nur für die Einleitung eines sogenannten Impeachments aus, sondern auch für dessen Folge - Trumps vorzeitige Entfernung aus dem Weißen Haus wegen der Ukraineaffäre und anderer Vergehen. "Manche Themen sind größer als die Politik", sagte Warren. "Niemand steht über dem Gesetz."

Trump sei der "korrupteste Präsident" in der US-Geschichte, sagten Biden und Sanders. Steyer, der schon seit 2017 für ein Impeachment trommelt, nannte Trump "den Kriminellen im Weißen Haus". Klobuchar warnte jedoch davor, die Diskussion zur "Ablenkung" von anderen Fragen werden zu lassen, die die Wähler bewegten, etwa der Arbeitsmarkt. "Wir können reden und gleichzeitig Kaugummi kauen", versicherte Castro.

Das andere aktuelle Thema, das sie zusammenschweißte, war der von Trump verkündete Truppenabzug aus Nordsyrien und dessen verheerenden Konsequenzen. Biden sprach von der "schändlichsten Aktion", die ein US-Präsident je angeordnet habe, Harris und Buttigieg warfen Trump "Verrat" an den Kurden vor. Der schärfste Satz kam von Castro: "Wie absurd ist es, dass dieser Präsident an der Grenze Kinder in Käfige sperrt, aber IS-Gefangene im Prinzip frei laufen lässt."

Uneins waren sich die Demokraten freilich in der Frage, wie sich die US-Präsenz in Kriegs- und Krisengebieten verringern lasse - was auch die alte ideologische Spaltung der Partei widerspiegelt: Während Gabbard, die als Nationalgardistin im Irak diente, ein sofortiges Ende aller "Regimewechsel-Kriege" forderte, gab Warren zu bedenken: "Wir sollten aus dem Nahen Osten verschwinden, aber auf die richtige Weise."

REUTERS Spitzenreiter in der Mitte: Sanders, Biden, Warren

2. Drei Favoriten - und die Greisenfrage

Es zeigt sich mehr und mehr, dass das Kandidatenrennen am Ende auf ein Duell zwischen Biden und Warren hinauslaufen kann. Der einzige Kandidat, der zu dem Spitzenduo noch einigermaßen den Anschluss hält, ist Sanders. Das Trio führt alle Umfragen klar an, die drei sammeln mit Abstand das meiste Wahlkampfgeld ein, andere Bewerber wie Buttigieg, O'Rourke oder Harris sind abgeschlagen. Daran hat auch diese Debatte wenig geändert.

Allerdings mussten sich in der Debatte vor allem Biden und Sanders Fragen nach ihrem fortgeschrittenen Alter gefallen lassen. Biden, der bei einer möglichen Amtsübernahme stolze 80 Jahre alt wäre, sieht darin kein Problem: "Ich trete genau wegen meines Alters an", erklärte er. "Das Alter bringt Weisheit." Er werde aufgrund seiner Erfahrung ein guter Präsident sein und brauche keine lange Eingewöhnungszeit wie andere Bewerber, die völlig neu ins Amt kämen. "Ich weiß genau, was zu tun ist, ab Tag eins."

Sanders, der mit seinen 78 Jahren gerade einen Herzinfarkt überstanden hat, ließ die Greisenfrage ebenfalls abperlen: Er werde im Wahlkampf jeden Tag beweisen, wie fit er sei, behauptet der Senator aus Vermont. "Ich bin gesund, ich fühle mich super." Eine Energiespritze bekam er nach der Debatte - da wurde bekannt, dass die populäre progressive Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ihn offiziell unterstützen wird.

AP Heimliche Vize-Aspiranten? Booker und Harris

3. Die Gretchenfrage - wer wird Vize?

Umso deutlicher andere Kandidaten an den Rand gedrängt werden, desto mehr rückt die Frage in den Vordergrund, wer aus der Riege der Bewerber möglicherweise als Vizepräsident infrage käme. Präsidentschaftskandidaten nutzen die Rolle des "running mates", um eigene Schwächen auszugleichen.

Sowohl Harris als auch Booker gaben sich Mühe, in der Debatte möglichst präsidial zu wirken, sie verzichteten weitgehen auf Attacken gegen die anderen, riefen immer wieder zu Einigkeit und Versöhnung auf. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie sich mit einer Niederlage im Rennen schon abgefunden haben und nun auf die Vize-Rolle spekulieren. Harris wäre als mittelalte Schwarze aus dem liberalen Kalifornien mit Einwanderereltern eine passende Ergänzung zu Biden, der als weißer Mann eher konservative Gruppen anspricht. Booker wiederum wäre eine mögliche Ergänzung zu Warren. Sie hat bislang bei afroamerikanischen Wählern keinen allzu guten Stand, Booker könnte hier ihre Schwäche ausgleichen.

Noch würde aber natürlich kein Kandidat offiziell zugeben, dass er schon aufgegeben hat. Bis zum Beginn der Vorwahlen wird aber langsam die Zeit knapp. Stichtag ist der 3. Februar 2020, der erste Vorwahltermin in Iowa. Ab dann wird es ernst.