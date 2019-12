Wenn mehrere wichtige Ereignisse gleichzeitig stattfinden, sprechen sie in den USA gerne von einem "Split Screen"-Moment. Die großen Nachrichtensender wissen dann vor lauter Nachrichten gar nicht mehr, worüber sie am dringlichsten berichten sollen. Deshalb übertragen sie einfach alles zur selben Zeit auf einem geteilten Bildschirm.

In dieser Woche ist der Split Screen wieder da. US-Präsident Donald Trump trifft sich beim Nato-Gipfel in London mit den anderen Staats- und Regierungschefs der westlichen Militärallianz. Es geht um die von ihm geforderten höhere Militärausgaben, aber auch um seinen Zoll-Streit mit Frankreich. Fast zur gleichen Zeit treten in Washington die Vorbereitungen für das mögliche Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den Präsidenten in eine neue, kritische Phase.

Zunächst will der von den Demokraten beherrschte Geheimdienstausschuss im US-Kongress seine Untersuchungen zur Ukraineaffäre beenden. Eine Zusammenfassung der Anhörungen der vergangenen Wochen wird als Bericht an den Justizausschuss weitergeleitet. Nach Lage der Dinge wird die demokratische Mehrheit in diesem Bericht Trumps Versuche, die ukrainische Regierung zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu drängen, als schweren Verstoß gegen die Verfassung brandmarken.

Mehr zum Thema Endlich verständlich Impeachment - wie geht das?

Jetzt geht es um die Anklagepunkte

Der Justizausschuss unter der Leitung des Demokraten Jerrold Nadler ist dann dafür verantwortlich, den Bericht aufzunehmen und konkrete Anklagepunkte gegen den Präsidenten zu formulieren, die sogenannten "Articles of Impeachment". Die Mitglieder des Ausschusses können dazu eigene Anhörungen abhalten. Diese sollen bereits am Mittwoch beginnen. Dabei werden zunächst mehrere Verfassungsexperten zu ihrer Meinung zu dem Vorgang befragt. Unter anderem kommen Professoren der Spitzen-Universitäten Harvard und Stanford.

Noch vor seinem Abflug nach London beklagte sich Trump darüber, dass die Demokraten im Justizausschuss die Arbeit in der Sache ausgerechnet dann aufnehmen wollten, wenn er außer Landes beim Nato-Gipfel sei. Dies sei von den Demokraten mit ihrer Mehrheit absichtlich so gelegt worden. "Nicht nett!", zürnte der Präsident via Twitter.

Heading to Europe to represent our Country and fight hard for the American People while the Do Nothing Democrats purposely scheduled an Impeachment Hoax hearing on the same date as NATO. Not nice! pic.twitter.com/LCXYhoOWF6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Dabei kommt Trump und seinen Beratern die Gleichzeitigkeit der Ereignisse wohl gar nicht nur ungelegen. Ihnen bietet sich so eine weitere Gelegenheit, ihre neue Lieblingstaktik im Kampf mit den Demokraten anzuwenden.

Sie geht so: Während der Präsident dem heimischen Publikum als großer Macher präsentiert wird, der mit anderen Staaten hart um Zölle und Militärausgaben ringt, bekommen die Demokraten die Rolle der Spielverderber und vaterlandslosen Gesellen zugeschrieben. Frei nach dem Motto: Trump arbeitet fleißig für das Land, die Opposition beschäftigt sich nur noch mit einem ganz und gar überflüssigen Impeachment. Von den "Do Nothing Democrats" sprechen Trump und seine Berater, was so viel heißt wie die "Tu-Nichts-Demokraten". Es ist ein typischer Slogan aus der Trump-Sprüche-Schmiede, er soll sich durch stetige Wiederholung beim Publikum möglichst fest einprägen.

Die Republikaner stehen weiter treu zu ihrem Präsidenten

Flankiert werden Trucks Attacken von den republikanischen Abgeordneten im Kongress, die eine neue PR-Offensive gegen die Untersuchungen der Demokraten starten. Dazu haben sie einen eigenen Bericht zu den bisherigen Anhörungen formuliert. Darin kommen die Republikaner im Kongress laut "New York Times" zu dem Fazit, dass sich Trump keines Vergehens schuldig gemacht habe. Was sonst?

Die Demokraten setzt die klare und geschlossene Abwehrhaltung von Trump und seinen Getreuen unter Druck. Ihre Hoffnung, dass sich in der Front der Republikaner Risse zeigen würden, haben sich bislang nicht erfüllt. Auch in der Bevölkerung gibt es weiterhin keine eindeutige Anti-Trump-Stimmung. Die meisten Umfragen scheinen wie festbetoniert, das Land ist so gespalten wie zu Beginn der Affäre im September. Die eine Hälfte der Wählerschaft würde Trump am liebsten sofort aus dem Amt jagen, die andere Hälfte ist dagegen.

Was planen die Demokraten?

So müssen sich die Anführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, und ihre Getreuen überlegen, welches weitere Vorgehen in der Sache am sinnvollsten ist. Sollen sie die Untersuchungen weiter in die Länge ziehen und weiter auf einen klaren Stimmungsumschwung zu ihren Gunsten hoffen? Oder ist es besser, die Sache bald zu einem Ende, sprich zu einer Abstimmung, zu bringen, um dann in den Wahlkampf starten zu können?

Chip Somodevilla/Getty Images/AFP Die Anführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, muss entscheiden, ob noch vor Weihnachten über Trump abgestimmt werden soll

Im Repräsentantenhaus können die Demokraten mit ihrer Mehrheit den Zeitplan bestimmen, bislang ist eine Entscheidung dazu noch nicht gefallen. Denkbar wäre aber, dass sich Pelosi und ihre Getreuen für die schnelle Variante entscheiden. Dann würde das gesamte Repräsentantenhaus noch vor Weihnachten über das Amtsenthebungsverfahren abstimmen. Der Senat könnte das Verfahren dann nach der Winterpause im Januar aufnehmen.

Das Schöne für Trump: Im Senat haben bekanntlich die Republikaner die Mehrheit. Das heißt, ab dann bestimmen seine eigenen Leute, wie es mit dem Impeachment-Verfahren weitergeht.

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, könnte die Sache mit neuen, ausführlichen Zeugenbefragungen in die Länge ziehen. Auch eine Vorladung von Joe Biden oder dessen Sohn Hunter wäre dann denkbar.

Oder McConnell könnte alles innerhalb von wenigen Wochen beenden. Die alles entscheidende Abstimmung im Senat über Trumps Zukunft im Amt wäre dann schon im Januar möglich.