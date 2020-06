Corona-Pandemie US-Richterin ordnet Freilassung internierter Kinder an

Die Trump-Regierung will Familien, die unerlaubt in die USA einreisen, für die Dauer ihrer Abschiebeverfahren einsperren. Eine Richterin entschied nun: Wegen der Corona-Epidemie dürfen Kinder nicht mehr als 20 Tage in Haft bleiben.