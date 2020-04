Mehr als 20.600 USA verzeichnen nun weltweit die meisten Toten in der Corona-Pandemie

In den USA sind binnen einem Tag rund 2000 an Covid-19 Erkrankte gestorben - inzwischen mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auch ein Großteil der Besatzung des Flugzeugträgers "Theodore Roosevelt" ist infiziert.