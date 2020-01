Irak USA und proiranische Milizen selbst dementieren erneuten Angriff

Die US-geführte Militärkoalition hat dementiert, in der Nacht zu Samstag nördlich der irakischen Hauptstadt Bagdad eine Miliz angegriffen zu haben. Das Bündnis habe in den vergangenen Tagen keine Luftangriffe in der Nähe des Lagers Tadschi geflogen, teilte auf Twitter der Sprecher des Bündnisses mit, das sich gegen die Extremistenmiliz IS zusammengeschlossen hat.

Auch die angeblich angegriffene Miliz bestreitet inzwischen eine Attacke auf einen ihr zugehörigen Sanitätskonvoi, den sie selbst zuvor gemeldet hatte.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

Auch das irakische Militär bestritt entsprechende Berichte aus der Nacht, unter anderem vom irakischen Staatsfernsehen und der Webseite "Al-Sumaria". Diese hatten unter Berufung auf Insider in Sicherheitskreisen gemeldet, es habe im Bezirk Tadschi einen Luftangriff auf einen Konvoi der Volksmobilisierungskräfte (PMF) gegeben. Dabei seien mehrere Menschen getötet und weitere Menschen verletzt worden, hatte die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Insider bei der Polizei berichtet. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte eine informierte Person aus dem irakischen Militär damit zitiert, dass es sechs Tote und drei Schwerverletzte gegeben habe.

Auch die Volksmobilisierungskräfte selbst hatten in der Nacht eine Mitteilung veröffentlicht, wonach ein gegen ihre Kämpfer gerichteter Luftangriff einen ihnen angeschlossenen Sanitäterkonvoi getroffen habe. Später allerdings teilte der Milizenverbund in einer weiteren Stellungnahme mit, es sei kein Sanitäterkonvoi angegriffen worden.

Die Volksmobilisierungskräfte sind ein Verbund verschiedener paramilitärischer Einheiten, die formal der irakischen Regierung unterstehen, aber faktisch loyal zu Iran stehen.

An diesem Samstag findet in Bagdad ein Trauermarsch für den iranischen Topgeneral Qasem Soleimani und den Vizechef der Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, statt. Beide Männer waren in der Nacht zu Freitag durch einen US-Drohnenangriff nahe des Flughafens von Bagdad getötet worden.

US-Präsident Donald Trump verteidigte die Tötungen bei zwei Auftritten. Die USA hätten damit keinen Krieg beginnen, sondern einen Krieg beenden wollen. Seine Regierung wolle auch keinen Regimewechsel in Iran erzwingen. Die iranische Führung selbst wertete den Angriff öffentlich als Kriegserklärung und drohte mit Gegenschlägen.