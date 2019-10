"Sehr schlechte Idee" USA warnen Erdogan vor Angriff auf syrische Kurden

Die US-Regierung spricht sich entschieden gegen eine Ausweitung türkischer Angriffe auf die Kurdengebiete in Nordsyrien aus.

Sowohl US-Präsident Donald Trump, als auch das Außen- und das Verteidigungsministerium warnten die Türkei eindringlich davor, einen Krieg gegen die Kurden zu beginnen. Dem war allerdings am Montag auch die Information des Pentagon an die mit den USA verbündeten kurdischen Kämpfer vorausgegangen, man werde sie im Ernstfall eines türkischen Angriffs nicht verteidigen.

Jonathan Hoffman, Sprecher des Pentagons, sagte, "das Verteidigungsministerium - genau wie der US-Präsident - hat der Türkei deutlich gemacht, dass wir eine türkische Operation in Nordsyrien nicht unterstützen." Die US-Armee werde keine Hilfe leisten und sich an solchen Einsätzen nicht beteiligen.

Die Türkei sind Nato-Partner der USA, an der Grenze zu Syrien arbeiten US-Armee und türkische Streitkräfte in Teilen eng zusammen. Bislang hat die US-Armee aber auch kurdische Kräfte in Nordsyrien beim Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" unterstützt. Am Sonntag teilte die US-Regierung jedoch mit, man werde Truppen aus der Region abziehen.

Die kurdische YPG-Miliz steht im Norden des Bürgerkriegslandes an der Spitze des Widerstand der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gegen das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Sie hatten im Zusammenhang mit dem angekündigten US-Truppenabzug beklagt, sie würden offenbar von ihren Verbündeten im Stich gelassen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag erklärt, sein Land stehe kurz vor einem Militäreinsatz in Syrien "sowohl aus der Luft als auch mit Bodentruppen". Erdogan bezog sich bei seiner Ankündigung auf das mehrheitlich von Kurden kontrollierte Gebiet östlich des Flusses Euphrat in Syrien.

Trump droht mit Zerstörung der türkischen Wirtschaft

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte nun vor Journalisten in Washington, man haben "den Türken erklärt, dass wir ihre Operation nicht unterstützen". Man halte sie "für eine sehr schlechte Idee". Dem Sprecher zufolge habe Staatschef Erdogan in einem Telefonat mit US-Präsident Trump am Wochenende darum gebeten, Unterstützung von den USA zu erhalten. Das habe der Präsident aber abgelehnt.

Etwa gleichzeitig schrieb der US-Präsident via Twitter, wenn die Türkei Schritte unternehme, die er in seiner "großartigen und beispiellosen Weisheit für ausgeschlossen" ("off-limits") halte, werde er "die türkische Wirtschaft völlig zerstören und ausradieren", wie er es schon früher getan habe.

Im Tagesverlauf hatten auch Vertreter der Europäischen Union und der Vereinten Nationen (Uno) vehement vor türkischen Angriffen in Nordsyrien gewarnt. Uno-Generalsekretär António Guterres rief alle Kriegsparteien in den syrischen Nordprovinzen zu "maximaler Zurückhaltung" auf.