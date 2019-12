USA Weißes Haus verweigert wohl Teilnahme an Amtsenthebungsverfahren

In einem Brandbrief hat das Weiße Haus signalisiert, dass es sich in keiner Weise am Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump beteiligen will. Die "völlig gegenstandslosen" Ermittlungen müssten enden.