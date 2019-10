Die US-Regierung richtet den Gipfel der sieben großen Industriestaaten (G7) im kommenden Jahr in einem Hotel von Präsident Donald Trump aus. Das Trump National Doral in Miami sei mit Abstand die beste Anlage für das Treffen, erklärte der Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney.

Damit hat Trump seinen Plan, den Gipfel in einem seiner Ressorts abzuhalten, offenbar umsetzen können. "Es ist fast als hätten sie diese Einrichtung gebaut, um eine solche Veranstaltung darin abzuhalten", sagte Mulvaney bei dem Pressebriefing. Es gebe keinen Interessenkonflikt. Der Präsident habe deutlich gemacht, dass er, seit er im Weißen Haus sei, nicht profitiert habe, sagte Mulvaney.

"Ungeheuerlichstes Beispiel für Korruption"

Schon als Trump seinen Plan ankündigte, stieß er auf massive Kritik. Der Demokrat Ron Wyden, ein hochrangiges Mitglied des Finanzausschusses, sagte in einem schriftlichen Statement, der G7-Gipfel dürfe "unter keinen Umständen" in Trumps Resort in Dural abgehalten werden. Das wäre "eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Korruption und Geschäfte mit sich selbst" in einer Präsidentschaft, in der es bereits viele solcher Fälle gebe. Verbündete dazu aufzufordern, im eigenen Hotel Geld auszugeben, wäre eine "Beleidigung" für die übrigen Staats- und Regierungschefs der G7.

Die G7-Gipfel finden einmal im Jahr statt. Mitglieder der G7 sind neben den USA auch Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Großbritannien. Das Treffen ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs aus sieben mächtigen Demokratien. Von 1998 bis 2017 gehörte Russland dem Kreis ebenfalls an. Die Mitglieder treffen sich einmal im Jahr immer in einem der Länder.