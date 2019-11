Das Repräsentantenhaus soll Ermittlungen eingeleitet haben, um festzustellen, ob Donald Trump in seiner Aussage an den Sonderermittler Robert Mueller während der Russlandaffäre falsche Angaben gemacht hat. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Douglas Letters, Anwalt des Kongresses, habe demnach einem Berufungsgericht gesagt, dass gerade geprüft werde, ob Trump in den schriftlichen Antworten an Mueller wissentlich die Unwahrheit sagte.

Das Repräsentantenhaus benötige deswegen Zugriff auf Unterlagen, die Mueller während seiner Ermittlungen angesammelt habe. Die Unterlagen hätten "direkten Einfluss darauf", ob Trump unwahr geantwortet und die Untersuchung des Sonderermittlers dadurch behindert habe, sagte Letters.

Die Ankündigung folgt auf die Verurteilung von Trumps langjährigem Vertrauten Roger Stone. Der 67-Jährige, der 2015 während des Präsidentschaftswahlkampfs für Trump gearbeitet hatte, wurde am vergangenen Freitag wegen Falschaussagen und Justizbehinderung in der Russlandaffäre schuldig gesprochen.

Aussage von ehemaligem Mitarbeiter

Muellers Team warf Stone vor, dem Kongress falsche Angaben darüber gemacht zu haben, was er über den Hackerangriff auf E-Mail-Konten von US-Demokraten während des Wahlkampfs wusste und mit wem er darüber wie kommunizierte. Zudem soll Stone einen anderen Zeugen gedrängt haben, falsche Angaben zu machen. WikiLeaks hatte 2016 Mails aus dem Umfeld der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton veröffentlicht.

Win McNamee/AFP Wurde in der vergangenen Woche schuldig gesprochen: Roger Stone

In Stones Verfahren sagte Trumps ehemaliger Mitarbeiter Rick Gates aus, dass sowohl Stone als auch Trump über Informationen gesprochen hätten, die der Wahlkampf-Kampagne Trumps helfen könnten. Zu dieser Zeit habe Stone versucht, an Details der WikiLeaks-Dokumente zu bekommen, so Gates. In einer schriftlichen Aussage an Mueller schrieb Trump, dass er sich nicht an Gespräche mit Stone über WikiLeaks erinnern könne.

Laut Gates habe Trump nach eine Anruf von Stone im Juli 2016 darauf hingeweisen, dass "mehr Informationen kommen würden" - in einem offensichtlichen Bezug auf WikiLeaks. Ein möglicher Widerspruch zu Trumps Schreiben an Mueller.

Zweijährige Untersuchung von Mueller

Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob Trumps Wahlkampflager geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016 traf und ob Trump die Justizermittlungen behinderte. Ende März hatte Mueller seine Arbeit abgeschlossen und Justizminister William Barr einen vertraulichen Bericht übergeben. Am 24. März legte Barr zunächst eine vierseitige Zusammenfassung dazu vor. Mitte April machte er dann eine in Teilen geschwärzte Version des kompletten Berichts publik.

Mueller und sein Team waren bei den Ermittlungen auf zahlreiche Kontakte zwischen Trumps Wahlkampflager und Vertretern Russlands gestoßen. Beweise für eine Straftat fanden sie aber nicht. Zur Frage, ob Trump die Justiz behindert habe, traf Mueller keine Festlegung, sondern legte Indizien dafür und dagegen vor. Barr kam auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass dem Präsidenten auch in diesem Punkt keine strafrechtlichen Vorwürfe zu machen seien.

Trump sah sich durch den Bericht von allen Vorwürfen entlastet. Die Demokraten kritisierten das Vorgehen. In einer Anhörung vor dem US-Kongress sagte Mueller, dass er den Präsidenten nicht "komplett entlastet" habe.