Bundespräsidenten-Besuch in Usbekistan Warum Herr Abdullaew den Machthabern in seinem Land nicht traut

Drei Tage muss Bobomurod Abdullaew nackt in einer Zelle ausharren. Er friert, weiß nicht, wo genau er sich befindet. Vor seinem Haus in Taschkent haben sie ihm einen Sack über den Kopf gestülpt, ihn geschlagen und in ein Fahrzeug gestoßen.

Abdullaew ahnt schnell, in wessen Händen er ist: denen des mächtigen Nationalen Sicherheitsdienstes, kurz SNB. Nach drei Tagen hat er Gewissheit, er wird in der Gwardejskaya gefangen gehalten, der berüchtigten Haftanstalt des Geheimdienstes am Rande der usbekischen Hauptstadt. Das war 2017, vor zwei Jahren.

In dem hell gestrichenen Gebäude, doppelt gesichert mit Zaun und Mauer, wurden vor allem die "Politischen" gefoltert, Feinde des Regimes von Islam Karimow. Viele kamen nicht zurück: Menschenrechtler, Oppositionelle, angebliche und wirkliche Islamisten, Journalisten wie er, sagt Abdullaew, als er mit seinem alten Geländewagen an einem Morgen im Mai an dem Gefängnis vorbeifährt. Der 46-Jährige spricht in kurzen, leisen Sätzen.

Viele Jahre lang hatte er geahnt, dass sie ihn holen kommen, sagt er. "Jeden Tag dachte ich: Das ist der letzte Artikel in meinem Leben, irgendwann nehmen sie mich fest." Im Jahr 2016 schien sich die Lage zu bessern, damals trat der neue Präsident Schawkat Mirsijojew an und versprach Reformen.

Eigentlich hätte er nun in Sicherheit sein müssen - doch erst jetzt kam er in Haft: "Das hätte ich nie gedacht."

Mirsijojew regiert seit Ende 2016 Usbekistan, er übernahm nach dem Tod von Gewaltherrscher Karimow die Macht. Zur Überraschung vieler versprach er, der lange unter Karimow Politiker gewesen war, einen neuen Kurs für das mit 32 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Zentralasiens. Er kündigte Reformen an, rief Bürger und Journalisten auf, Kritik an der Regierung zu üben, nannte die Macht des Geheimdienstes "unbegründet". So etwas gab es noch nie in Usbekistan, von einem Frühling im Land war die Rede. Doch wie sehr öffnet sich das Land wirklich?

Sputnik/ Kremlin/ Alexei Druzhinin/ REUTERS Schawkat Mirsijojew, 2016 in Samarkand, damals noch als Premier, mit Präsident Wladimir Putin am Grab von Islam Karimow

Für Montagabend hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Wirtschaftsdelegation für einen Staatsbesuch in dem Reformland angekündigt.

An einen Wandel mag Abdullaew nicht mehr recht glauben. Er hoffte sehr darauf - und landete dennoch im September 2017 im Gefängnis. Dort wurde er mit Plastikrohr und Schlagstock geschlagen, sollte gestehen, zum Umsturz im Land aufgerufen haben, sagt er.

Ein Land im Aufbruch - aber wohin?

Während der 25-jährigen Karimow-Diktatur traute sich Abdullaew etwas, was viele nicht wagten: Er schrieb über die Machenschaften des Sicherheitsdienstes, veröffentlichte seine Artikel unter Pseudonym auf oppositionellen Webseiten im Ausland.

Christina Hebel/ SPIEGEL ONLINE Vor der Statue für Islam Karimow in Taschkent: Noch immer wieder der Gewaltherrscher verehrt

Aber jetzt? Er glaubt, er sei ein Opfer interner Machtkämpfe geworden. Hardliner aus dem Geheimdienst hätten an ihm, der Demokratie und eine unabhängige Opposition fordert, ein Exempel statuieren wollen.

Spricht man mit Vertretern der Opposition oder aus der Wirtschaft, erscheint das plausibel: Hinter den Kulissen ringen die Machtgruppen miteinander: Es sind die Bewahrer aus Karimow-Zeiten, die Macht und Besitz verteidigen, auf der einen Seite; auf der anderen Seite die progressiven Reformer, die eher europäisch denken. Abdullaew könnte irgendwie zwischen die Fronten geraten sein.

Einblicke in den Sicherheitsapparat gibt es kaum. Immerhin setzte Mirsijojew den langjährigen SNB-Chef 2018 ab. Dennoch stellt sich nicht nur Abdullaew die Frage, welchen Einfluss der Staatschef überhaupt hat.

"Keine inhaltliche Einmischung"

Usbekistan - ein Land im Aufbruch, so will die Regierung ihren Staat präsentieren. Der SPIEGEL bekommt zwar eine Akkreditierung, dazu aber einen Begleiter, der zu überwachen versucht, mit wem neben dem offiziellen Programm gesprochen wird, Interviewpartner werden aufgefordert sich auszuweisen.

Ein Mitarbeiter des Außenministeriums will wissen, mit wem die Korrespondentin noch im Land unterwegs ist. Nach einigen Tagen, auch nachdem die Botschaft in Berlin betont, es handele sich um eine "organisatorische Unterstützung der Arbeit, keine inhaltliche Einmischung", lässt diese Art der Betreuung nach.

Abdullaew spricht von einer modernen Autokratie, die entstehe. Viele der einstigen Funktionäre Karimows sind weiter im Staatsapparat tätig. Nur geht es nun darum, Usbekistan, einem der ärmsten Länder der Welt, nach Jahren des Abschottens zu Wohlstand zu verhelfen. So hat es Mirsijojew angeordnet, Usbekistan soll sich öffnen:

Usbekischen Unternehmen und Privatpersonen ist es erlaubt, die Landeswährung Sum relativ frei gegen Devisen zu tauschen.

Touristen aus vielen Ländern, auch aus Deutschland, können ohne Visum einreisen.

Steuern und Zölle wurden gesenkt, ein eigenes Ministerium betreut ausländische Investoren.

Christina Hebel/ SPIEGEL ONLINE Gruppenfoto in Samarkand: Reisen entlang der alten Seidenstraße sind für viele Visafrei

Taschkent hat sich verändert. Abdullaew fährt am neuen Eissportpalast vorbei, entlang des Bauzaunes von "Tashkent City", auf 80 Hektar werden im Zentrum ein 22-stöckiges Hochhaus, Luxushotels, Büros und Wohnungen hochgezogen.

Ein Denkmal für den Gewaltherrscher

Abdullaew zeigt auf eine goldglänzende Statue, die im Autofenster auf der rechten Seite auftaucht: "Der Diktator hat sein Volk vernichtet und bekommt trotzdem ein Denkmal." Viele nennen Karimow bis heute nicht beim Namen, sagen "erster Präsident", nicht so Abdullaew.

Unter dem zweiten Staatschef bestünden viele meist schnell eingeführte Reformen nur auf dem Papier, es hapere an deren Umsetzung, sagt Abdullaew. Er spricht damit etwas an, was auch internationale Organisationen bemängeln.

Wer garantiere denn ausländischen Unternehmern Rechtssicherheit für ihre Investitionen, "wenn unsere Justiz bis heute nicht wirklich reformiert ist?", fragt der Journalist.

Mukhtar Kholdorbekov/ REUTERS Schawkat Mirsijojew: Der Präsident gibt den Reformer Usbekistans

Sein Verfahren wegen vermeintlicher Umsturzaufrufe wurde 2018 immerhin öffentlich geführt, Menschenrechtler konnten den Prozess beobachten, ein Fortschritt. Vor Gericht widerrief der Journalist sein Geständnis. Er hatte es unterzeichnet, als Geheimdienstler damit drohten, seine drei Kinder zu töten, wie er erzählt. Der Richter ordnete sogar eine Untersuchung von Abdullaews Folter an. Die wurde nie wirklich untersucht, "die Aufklärung war gleich null", sagt Steve Swerdlow von Human Rights Watch. Abdullaew zeigt auf eine Narbe am linken Arm. Und es habe lange gedauert, bis er wieder sitzen konnte, sagt er.

Wiedergutmachung - bisher nicht vorgesehen

Der Journalist wurde zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Ein mildes Urteil, das es früher unter Karimow nicht gegeben hätte.

Der Journalist verkauft nun Fensterrahmen. 20 Prozent seines Einkommens muss er an den Staat abführen, noch bis zum 1. August. Abdullaew wünscht sich, rehabilitiert zu werden.

Christina Hebel/ SPIEGEL ONLINE Protest am 13. Mai in Taschkent: Menschenrechtler legen Blumen in Taschkent nieder, fordern eine Untersuchung von Andischan

Doch das wird schwer werden, Mirsijojew hat zwar Dutzende politische Gefangene und Hunderte angeblicher Islamisten inzwischen begnadigt. Doch es gibt so viele Urteile und Misshandlungen, an deren Aufarbeitung die Regierung kein Interesse zu haben scheint. Das bekannteste Beispiel ist das Massaker in Andischan.

Akmal Saidow, Direktor des staatlichen Menschenrechtszentrums, reagiert gereizt auf Fragen danach. "Das ist für uns beendet. Es waren islamistische Extremisten. Was wollen Sie?"

Im Mai 2005 wurden im Ferghana-Tal Hunderte Menschen, laut Augenzeugen darunter auch Kinder und Frauen, erschossen. Bis heute ist nicht geklärt, wie viele Opfer es gab, offiziell sind es 187, Menschen vor Ort sprachen von Hunderten. Warum sie sterben mussten, wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Peer Grimm/ DPA Umstrittener Besuch in seiner Zeit als Außenminister: Frank-Walter Steinmeier 2006 in Buchara

Eine unabhängige Untersuchung wird es wohl nie geben, glaubt Abdullaew. Die Europäer, damals war Steinmeier Außenminister, verhängten zwar Sanktionen, hoben sie aber auf: Man brauchte Usbekistan als Basis im Krieg im benachbarten Afghanistan.

In Andischan sperrten derweil Sicherheitskräfte Hunderte weg, darunter Menschenrechtler und Augenzeugen. Für Journalist Abdullaew war die wachsende Macht des Geheimdienstes nach Andischan Ansporn, zu berichten.

Hunderte Kritiker in den Haftanstalten

Seine Frau ruft an, fragt, wo ihr Mann ist. Damals, als er vor eineinhalb Jahren verschleppt wurde, wusste sie tagelang nicht, wo Abdullaew war. Gerade ist der Leiter einer Medien-Stiftung festgenommen worden, sie macht sich Sorgen. Vor Abdullaews Haus parkte wieder stundenlang ein Wagen, er werde observiert, glaubt der Journalist.

Christina Hebel/ SPIEGEL ONLINE Kinder singen in Taschkent von "Bobo", dem Großvater - gemeint ist Karimow

Zugleich wurde bekannt, dass nach jahrelanger Blockade die Webseiten kritischer Medien wie BBC oder der Deutschen Welle wieder erreichbar sind. Die Signale im heutigen Usbekistan sind widersprüchlich.

Gern würde er wieder als Journalist arbeiten, doch niemand will ihn schreiben lassen. Abdullaew hat sich einen anderen Kanal gesucht: Er singt auf YouTube über die Menschen, die vom Karimow-Regime umgebracht wurden, über die Verschleppten, die in den Gefängnissen sitzen.

Von Steinmeier wünscht er sich, dass er sich für diese Menschen einsetzt. Vier Namen schreibt Abdullaew auf ein Blatt Papier:

Akrom Malik, Blogger,

Andrej Kubatin, Wissenschaftler,

Iskandar Khudaiberganow, Aktivist,

und Said Abdullaziz Yusupow, Direktor der Medien-Stiftung.

Es könnten so viel mehr sein. Laut Human Rights Watch sitzen noch Hunderte in den Haftanstalten Usbekistans. Die genaue Zahl kennt bis heute niemand.