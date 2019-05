Machtkampf in Venezuela General ruft zu Aufstand gegen Maduro auf

In Venezuela hat sich offenbar erneut ein ranghoher Militärvertreter von Präsident Nicolás Maduro abgewandt. General Ramon Rangel rief in einem Video die Streitkräfte des lateinamerikanischen Lands zum Aufstand gegen Maduro auf.

"Wir müssen einen Weg finden, um die Angst loszuwerden, auf die Straßen zu gehen, zu protestieren und eine militärische Einheit anzustreben, um dieses politische System zu ändern. Es ist an der Zeit, sich zu erheben", sagte er in einem Video, das am Sonntag auf YouTube veröffentlicht wurde. Die venezolanische Regierung werde von der "kommunistischen Diktatur" in Kuba kontrolliert, einem der engsten Verbündeten Maduros.

Luftwaffen-Kommandeur nennt Rangel "Verräter des venezolanischen Volks"

Rangel sagte, er sei ein General der Luftwaffe. In dem Video tritt er in einem Anzug auf. In der Hand hält er eine Ausgabe der Verfassung. Luftwaffenkommandeur Pedro Juliac stellte auf Twitter ein Bild von Rangel, über das "Verräter des venezolanischen Volks und der Revolution" geschrieben steht.

¡Águila no caza Mosca! La @Aviacionfanb está muy por encima de las adversidades. Frente a las dificultades nos crecemos. Quienes no tienen moral jamás podrán dañar a la patria y menos a la Aviacion Militar Bolivariana. Venceremos ¡Viva la Revolución! #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/1ujbIiH4E2 — Pedro Alberto Juliac (@PedroJuliac) 12. Mai 2019

Aus dem Umfeld des Militärs war zu vernehmen, Rangel sei ein Offizier gewesen, der im April nach Kolumbien geflohen sei. Das Informationsministerium reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Auch Rangel war nicht zu erreichen.

Nach dem gescheiterten Umsturzversuch geht Maduro immer härter gegen Verbündete seines Gegners Juan Guaidó vor. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Oppositionschef Juan Guaidó hat sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen und wird von mehr als 50 Staaten anerkannt, darunter die meisten lateinamerikanischen Staaten, die USA und viele europäische Länder. Kuba, Russland, China und eine Reihe weiterer Staaten unterstützen hingegen Maduro.

Dem Militär kommt in dem Konflikt eine zentrale Rolle zu. Guaidó hat zum Putsch aufgerufen, doch bislang sind nur wenige hochrangige Soldaten zu ihm übergelaufen. Explizite Unterstützung für Guaidó äußerte Rangel nicht.