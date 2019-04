Aufstand in Venezuela Panzerwagen überfährt mehrere Demonstranten

Bei dem Aufstand in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist ein Panzerwagen in eine Menschenmenge gerast. Nachrichtenagenturen bestätigten den Vorfall, nachdem im kolumbianischen Fernsehsender RCN bereits zu sehen war, wie das Fahrzeug mehrere Demonstranten überfuhr.

Ob durch den Panzerwagen Menschen verletzt oder getötet wurden, war zunächst unklar. Der Vorfall ereignete sich offenbar nahe dem Luftwaffenstützpunkt "La Carlota".

Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó hatte zuvor die venezolanischen Soldaten zur Revolte aufgerufen. Guaidó hatte sich an der Seite einiger Soldaten gezeigt und die Endphase seiner "Operation Freiheit" eingeläutet. (Lesen Sie hier, wie Guiadó den Machtwechsel in Venezuela erzwingen will.)

Abtrünnige Soldaten befreiten daraufhin den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest. Rund um den Militärstützpunkt "La Carlota" gab es den ganzen Tag über gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und dem Militär.

Über die Zahl der abtrünnigen Soldaten gibt es bislang keine gesicherten Angaben. Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino hatte sich nach dem Aufruf Guaidós zunächst hinter die Regierung des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro gestellt. "Die Streitkräfte verteidigen die Verfassung und die legitimen Autoritäten", schrieb Padrino auf Twitter.