Es wird eng für Juan Guaidó, Venezuelas jungen und charismatischen Oppositionsführer. Vor neun Monaten hatte sich der Präsident der Nationalversammlung unter Berufung auf die Verfassung zum Interimspräsidenten ausgerufen. Doch in den vergangenen Tagen musste Guaidó gleich mehrere Tiefschläge einstecken:

Zuerst wurde mit John Bolton sein Mentor in Washington abgesägt. US-Präsident Donald Trump hatte die Geduld mit seinem Sicherheitsberater verloren, und Venezuela war eines der Motive: Bolton hatte ihm seit Monaten einen raschen Regimewechsel in Caracas versprochen, in dem Guaidó eine Schlüsselrolle spielen sollte. Doch der Sturz Maduros blieb aus, Bolton entpuppte sich ebenso wie sein Schützling in Caracas als Papiertiger.

Dann veröffentlichte eine kolumbianische NGO Fotos, die Guaidó im Februar zusammen mit zwei rechten kolumbianischen Paramilitärs der Bande "Los Rastrojos" zeigen, die im Verdacht des Drogenhandels stehen. Die venezolanische Staatsanwaltschaft hat deshalb nun eine Prozess gegen ihn eröffnet. Er habe nicht gewusst, mit wem er da für ein Selfie posierte, versichert Guaidó. Doch das ist schwer zu glauben.

Schließlich bröckelt nun auch noch die gemeinsame Oppositionsfront. Am Montag schlossen mehrere Führer kleinerer Parteien ein Abkommen mit der Regierung, das Verhandlungen mit Maduro über eine friedliche Lösung des Konflikts vorsieht. Im Gespräch ist unter anderem eine Reform der obersten Wahlbehörde CNE, die bislang von der Regierung kontrolliert wird. Guaidó ist nicht in die Gespräche involviert.

Maduro ist es wieder gelungen, seine Gegner zu spalten

Die beteiligten Parteien haben zwar wenig Rückhalt in der Bevölkerung, aber die symbolische Bedeutung des Abkommens ist nicht zu unterschätzen: Wieder einmal ist es Maduro gelungen, seine Gegner zu spalten. Für ihn ist das Abkommen ein großer Propagandaerfolg.

AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESIDENCY Nicolás Maduro taktiert erfolgreich

Guaidó hatte vor wenigen Tagen die internationalen Bemühungen um eine Verhandlungslösung, die unter der Vermittlung Norwegens auf der Karibikinsel Barbados stattfanden, für beendet erklärt, nachdem zuvor Maduro aus dem Dialog ausgestiegen war.

Jetzt kann Maduro sich als Friedensfreund und Vermittler aufspielen, ohne, dass ihn das viele Zugeständnisse kosten wird: Die Verhandlungsmacht der kleinen Parteien ist gering, sie können kaum Druck ausüben. Hinzu kommt, dass das Abkommen den herrschenden Sozialisten womöglich den Weg für eine Rückkehr in die Nationalversammlung ebnet, die bislang von der Opposition kontrolliert wird. Das Parlament ist die letzte Bastion der Maduro-Gegner.

Trump fördert ungewollt den Zerfall des Staates

Wie geht es jetzt weiter? Eine militärische Lösung ist so gut wie ausgeschlossen. Trump hat an einem Kriegsabenteuer in Südamerika ein Jahr vor den Wahlen kein Interesse. Er drängt auf einen raschen Übergang; welche Rolle Guaidó dabei spielen soll, ist unklar. Ein Ausweg aus dem venezolanischen Drama wird nur gelingen, wenn Maduro und seine Anhänger in die Lösung eingebunden werden.

Die Amerikaner haben bereits signalisiert, dass sie eine Kandidatur Maduros bei freien Wahlen akzeptieren würden, doch der hat an vorgezogenen Präsidentschaftswahlen kein Interesse. Wie lange er den Konflikt noch aussitzen kann, ist offen: Die Sanktionen der Amerikaner erschweren ihm den Zugang zu Devisen, sie erdrosseln die dahinsiechende Wirtschaft. Die Pfründe, mit denen er seine Unterstützer bei der Stange halten kann, werden immer knapper.

Gleichzeitig treiben die Sanktionen das gesamte System immer weiter in die Illegalität. Ungewollt fördert Trump den Zerfall des Staates und hilft Guerillas sowie Gangsterbanden, welche die rohstoffreiche Nation ausplündern.

Die internationale Gemeinschaft muss Druck ausüben

Guaidó ist trotz der vielen politischen Niederlagen nicht aus dem Spiel. Er verfügt als einziger Oppositionsvertreter über das Charisma und die Statur, um Maduro an der Urne zu besiegen. Jetzt ist erneut die internationale Gemeinschaft gefragt: Sie muss auf beiden Seiten den Druck für eine Verhandlungslösung erhöhen. Dazu muss man nicht die Sanktionen weiter verschärfen, wie die Amerikaner fordern, das verschärft nur das Elend und treibt noch mehr Venezolaner ins Ausland.

Ein erster Schritt wäre es, wenn Washington eine militärische Lösung ein für alle Mal klar ausschließt. So lange sie das nicht tut, hilft die US-Regierung nur den Radikalen auf beiden Seiten: Die Falken in der Opposition werden nicht ernsthaft verhandeln, gleichzeitig schweißt die Gefahr einer Invasion die Clique um Maduro zusammen.

In einem zweiten Schritt muss Washington ernsthaft das Gespräch mit Maduro suchen. Alle Versuche, mittels Konspirationstheorien Zwist zu säen und seine Unterstützer gegeneinander auszuspielen, sind gescheitert. Auch die Opposition wird Verhandlungsbemühungen nur ernst nehmen, wenn Trump dahintersteht.

Er läuft damit zwar Gefahr, die großen Gemeinden der Exil-Venezolaner und -Kubaner in Florida zu verprellen, die bei den US-Wahlen im kommenden Jahr entscheidend sein könnten. Doch wenn er gar nichts unternimmt, steht er auch schwach da.