Venezuela Oppositionsführer Guaído ruft Militär zur Meuterei gegen Maduro auf

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Venezuelas Parlamentspräsident Juan Guaidó hat in einer Videoansprache, in der er umringt von Männern in Uniform zu sehen ist, die Armee seines Landes zum Sturz von Präsident Nicolás Maduro aufgerufen.

Der seit Jahren inhaftierte venezolanischen Oppositionsführer Leopoldo López teilte auf Twitter mit, Soldaten hätten ihn aus dem Hausarrest befreit - "auf Anweisung von Präsident Guaidó befreit". Demnach befindet sich Lopez gemeinsam Guaidó auf dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota in Caracas.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30. April 2019

"Die Operation Freiheit beginnt heute, tragt sie auf die Straße", sagte Guaidó in dem Video, dass offenbar im Morgengrauen in Caracas entstanden ist. Zeitpunkt und Ort lassen sich allerdings nicht überprüfen. Guaidó sprach darin die Angehörigen der Streifkräfte direkt an, und sagte, es beginne die "Rekonstruktion unserer nationalen Souveränität". Er habe sich mit den "wichtigsten militärischen Einheiten getroffen um die finale Phase der Operation Freiheit einzuleiten".

Die Regierung Maduros teilte hingegen mit, man sei dabei einer "kleinen Gruppe von Verrätern" entgegenzutreten, die zu einem Staatsstreich aufgerufen hätten.

In Venezuela tobt seit Monaten ein Machtkampf zwischen Präsident Maduro und Parlamentspräsident Guaidó, der unter anderem von den USA, Brasilien und zahlreichen EU-Staaten als legitimer Übergangspräsident angesehen wird. Die westlichen Länder drängen Maduro zu Neuwahlen.