Machtkampf in Venezuela Guaidó geht aufs Ganze

Wie viele Soldaten werden in den kommenden Stunden zum selbsternannten Interimspräsidenten und Oppositionsführer Juan Guaidó überlaufen? An dieser Frage wird sich entscheiden, ob das Regime von Präsident Nicolás Maduro zusammenbricht oder Guaidó mit seinem Versuch scheitert, den Machtwechsel in Venezuela zu erzwingen.

Die Antwort hängt auch davon ab, wie viele Venezolaner in den kommenden Stunden für Guaidó auf die Straßen gehen. Ohne überwältigenden Rückhalt im Volk werden sich die Militärs kaum gegen Maduro stellen.

Im besten Fall fegt Guaidós Vorstoß das Regime innerhalb weniger Stunden oder Tage hinweg. Im schlimmsten Fall gehen nicht so viele Venezolaner für Guaidó auf die Straße, wie von ihm erhofft, und nur ein Teil der Soldaten schlägt sich auf die Seite der Opposition. Dann könnte die "Operation Freiheit", wie Guaidó seinen Aufruf zum Volksaufstand nennt, in einem Blutbad enden. Beide Optionen scheinen möglich, das macht die Situation in Venezuela so explosiv.

Was dem jungen Oppositionsführer hilft: Das Land ist wirtschaftlich ausgeblutet; es gibt keine Aussicht auf Besserung, so lange Maduro an der Macht ist. Guaidó wird von mehr als 50 Nationen als Interimspräsident anerkannt, mehrere internationale Organisationen sowie die großen Nachbarstaaten Kolumbien und Brasilien unterstützen ihn. Die Befreiung seines Mentors Leopoldo López, der unter Hausarrest stand, konnte nur mit Hilfe von Soldaten gelingen, die ihn bewachten.

Hinzu kommt, dass Guaidó einer neuen Generation von Oppositionspolitikern angehört. Er zählt nicht zur alten Oberschicht und beherrscht den Umgang mit Facebook und Twitter, seinen wichtigsten Waffen. Kein anderer Maduro-Gegner verkörpert die Träume und Hoffnungen der jungen Venezolaner so wie Guaidó, auch sein Vorbild Leopoldo López nicht.

Die Euphorie der ersten Tage des Aufstands ist weg

Guaidó steht aber auch unter Zugzwang: Mit jedem Tag wächst der Druck, eine Lösung des Konflikts zu erzwingen. Die Opposition und die US-Regierung, die ihn unterstützt, hatten sich verkalkuliert: Sie hofften, die Streitkräfte würden sofort zu Guaidó überlaufen und Maduro würde innerhalb weniger Tage abgesetzt. Seither sind über drei Monate vergangen, Maduro sitzt immer noch im Miraflores-Palast. Die Euphorie des Aufbruchs drohte zu verfliegen.

Jedem Aufstand wohnt eine innere Dynamik inne. Bislang hat Guaidó die Dramaturgie bestimmt, Maduro traute sich bislang nicht, Guaidó verhaften zu lassen. Offenbar ist er sich der enormen Beliebtheit seines Widersachers bewusst. Trotzdem gelang es ihm, seine Position zu festigen: Moskau und Peking unterstützen ihn, auch die Wirtschaftssanktionen konnten seine Macht bislang nicht erschüttern. Vor allem aber stand bislang die Spitze der Streitkräfte treu zu ihm.

Sollte es Guaidó nicht gelingen, die Mehrheit der Soldaten auf seine Seite zu ziehen und sich die Pattsituation verlängern, wächst der Druck auf die internationale Gemeinschaft, in der Venezuelakrise aktiv zu werden. Auch das dürfte Guaidó in sein Kalkül einbezogen haben.

Es ist nicht klar, ob er seinen Vorstoß mit Washington abgesprochen hat, so wie seine Autoproklamation zum Interimspräsidenten. Trotz aller Drohgebärden hat die US-Regierung durchblicken lassen, dass sie zu einem militärischen Eingreifen nicht bereit ist.

Womöglich versucht Guaidó jetzt, eine Militärintervention zu erzwingen. Damit könnte er sich erneut verkalkulieren. US-Präsident Donald Trump scheint wenig gewillt, sich eineinhalb Jahre vor den Wahlen auf ein militärisches Abenteuer in Venezuela einzulassen.

Guaidó hat seine Anhänger vor Kurzem aufgerufen, sich auf der Plaza Altamira zu versammeln, einem traditionellen Aufmarschplatz der Opposition im Osten von Caracas, der von den Maduro-Gegnern beherrscht wird. Sie müssten "ihre Kapazitäten messen", die "illegale Amtsbesetzung" durch Maduro zu beenden. Auf den "Marsch auf Miraflores", wie der Präsidentenpalast heißt, scheint er vorerst zu verzichten. Das deutet daraufhin, dass sich der Showdown hinziehen dürfte.

Guaidó, Maduro und alle Beobachter auf der Welt werden in den nächsten Stunden und Tagen damit beschäftigt sein, blaue Bänder zu zählen: Die Soldaten, die zu Guaidó übergelaufen sind, haben sich solche Bänder umgebunden.

Sie sollen klar machen, auf welcher Seite sie stehen.