Venezuela Maduros Regierung im Drogensumpf

Wenn man den venezolanischen Parlamentarier Américo De Grazia fragt, wer in seinem Bundessstaat Bolívar das Sagen hat, dann muss er nicht lange überlegen. "Die kolumbianische Linksguerilla ELN und die Hisbollah-Miliz", sagt er dann.

De Grazia vertritt den rohstoffreichen Bundesstaat in der Nationalversammlung in Caracas als Abgeordneter. Und er klagt schon lange darüber, dass sich in seinem Staat im Süden nahe der Grenzen zu Kolumbien und Brasilien mit Einwilligung der Regierung gewalttätige Gruppen breitgemacht haben und dort unter anderem Gold und Diamanten abbauen.

Und wenn De Grazia mit dem SPIEGEL über die Präsenz der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah in Venezuela spricht, dann nennt er auch den Namen eines sehr wichtigen Mannes in Venezuela: Tareck El Aissami. Der 45-Jährige, der aus einer syrisch-libanesischen Familie stammt, ist einer der engsten Vertrauten von Machthaber Nicolás Maduro und derzeit Minister für Industrie und Nationale Produktion. Von Anfang 2017 bis Juni 2018 hatte er das Amt des Vize-Präsidenten inne und galt damals als möglicher Nachfolger Maduros. Dann begannen die USA, gegen El Aissami wegen angeblichen Drogenschmuggels zu ermitteln.

Am 8. März beschuldigte ein Bundesgericht in Manhattan den Minister, er nutze seine Machtposition, um ein internationales Drogenschmuggelnetz aufzubauen und die Rauschgiftrouten in die USA zu organisieren. Das US-Finanzministerium hatte El Aissami bereits vor zwei Jahren auf eine schwarze Liste gesetzt und sein Vermögen in den USA eingefroren.

Laut De Grazia hat El Aissami dem militärischen Ableger der libanesischen Hisbollah in Venezuela den Zugang ermöglicht. Und in Bolívar mischt die bewaffnete Gruppe im illegalen Abbau der Rohstoffe mit. Die Gewinne sacken die Milizionäre teils selber ein, teils helfen sie der Regierung, die wertvollen Metalle und Erze in aller Welt zu Geld zu machen. Wegen der verschärften US-Sanktionen sucht Maduro überall nach Devisen und plündert dafür auch die Rohstoffe des Landes.

De Grazias Vorwürfe decken sich mit einem Bericht der "New York Times", wonach gegen El Aissami nicht nur die US-Justiz ermittelt, sondern sogar der eigene venezolanische Geheimdienst. Der berüchtigte "Servicio Bolivariano de Inteligencia" (Sebin) hat El Aissami demnach jahrelang wegen seiner möglichen Verbindungen in die Unterwelt ausspioniert. Pikant daran ist, dass der Politiker während seiner Zeit als Vize-Präsident formell sogar Chef des Sebin war.

AFP/ Venezuelan Presidency Nicolás Maduro: Auf der Suche nach Devisen

Die Präsenz der Hisbollah-Miliz ist eine "Zeitbombe"

Der "New York Times" liegt eigenen Angaben zufolge eine Kopie des Geheimdienst-Dossiers gegen El Aissami vor, das dem Blatt von einem hochrangigen Ex-Mitglied des Sebin zugespielt wurde. Die Zeitung hat diese Dokumente nochmals von einem weiteren Ex-Geheimdienstler auf ihre Echtheit prüfen lassen.

Laut dem Bericht haben El Aissami und sein Vater Carlos Zaidan El Aissami die Hisbollah nach Venezuela geholt, damit die Miliz beim Ausbau der Spionage- und Drogenhandelsnetze hilft. Zudem haben Teile der Familie auch Geschäfte mit dem größten Drogenboss Venezuelas, Walid Makled, genannt "Der Türke", gemacht. Unter anderem sollen die El Aissamis dabei 140 Tonnen Chemikalien gelagert haben, die für die Produktion von Kokain notwendig sind.

Die Miliz, die 2013 von Brüssel auf die EU-Terrorliste gesetzt wurde, ist schon lange in Lateinamerika präsent. "Die Hisbollah ist vor allem im Dreiländereck Paraguay, Brasilien und Argentinien aktiv", sagt der Experte für Organisiertes Verbrechen, Edgardo Buscaglia, dem SPIEGEL. "Die Miliz baut in Lateinamerika ihre internationalen Netzwerke aus, wäscht Geld, kauft Immobilien und berät illegale Gruppen in Sicherheitsfragen", so der Dozent an der New Yorker Columbia-Universität.

In Venezuela, das sich seit Monaten in einem Machtkampf zwischen Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaidó befindet, sei die Miliz aber nun erstmals "institutionalisiert" worden. Auch die "New York Times" schreibt, Tareck El Aissami habe seine Beziehungen dazu genutzt, den Milizionären offizielle Dokumente und Aufenthaltserlaubnisse auszustellen. Die Präsenz der Miliz in dem Krisenland sei eine "Zeitbombe", welche die nächste Regierung unbedingt entschärfen müsse, sagt Buscaglia.

Das Kartell mit dem Sonnensymbol

Aissami ist nicht der erste hohe venezolanische Funktionär, gegen den Drogenvorwürfe laut werden. Anfang 2015 ermittelte die US-Justiz auch gegen den Ex-Offizier Diosdado Cabello, nach Maduro zweitwichtigster Mann im Machtzirkel der Chavisten. Ein ehemaliger Leibwächter hatte den Vorwurf erhoben, Cabello sei Chef des Drogenkartells Los Soles (Die Sonnen). Das Kartell, dessen Name sich vom Sonnenemblem auf den venezolanischen Generalsuniformen ableite, werde von hochrangigen Militärs geführt und dominiere monopolartig den Drogenhandel in Venezuela.

Ende 2017 verurteilte ein New Yorker Gericht zwei Neffen von Cilia Flores, der Ehefrau von Maduro, wegen des Schmuggels von 800 Kilogramm Kokain zu 18 Jahren Haft. Die jungen Männer waren in Haiti von US-Drogenfahndern auf frischer Tat ertappt worden und führten bei ihrer Festnahme venezolanische Diplomatenpässe bei sich.

Minister El Aissami schweigt zu den Vorwürfen der "New York Times". Lediglich auf seinem Account im Kurznachrichtendienst Twitter war am Freitag zu lesen: "Unsere Aufgabe ist es, mit den Fahnen des Sozialismus voranzuschreiten, treu zu unserem Volk, unserem Kommandanten Chávez und in der Verteidigung von Nicolas Maduro".