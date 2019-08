Das Skript wirkt vertraut: Enge Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump geben bekannt, Kontakte zu einem mächtigen Mann des Regimes von Nicolás Maduro in Venezuela geknüpft zu haben. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Militär gegen den Machthaber in Caracas erheben werde. Den Abtrünnigen werde man Straffreiheit für eventuell begangene Verbrechen zusichern. Der Sturz des Autokraten stehe bevor.

Mit solchen lancierten "Informationen" versuchten Trump und seine Mitstreiter Anfang des Jahres, Zwietracht zwischen Maduro und seinen engsten Mitarbeitern zu säen. Der Maulwurf im System war damals angeblich Verteidigungsminister Vladimiro Padrino.

Doch die vorgebliche Konspiration erwies sich als Bluff, Padrino und seine Generäle standen fest zu Maduro. Trumps Berater John Bolton und der republikanische Senator Marco Rubio, die den vermeintlichen Coup eingefädelt hatten, blamierten sich.

Wiederholt sich jetzt das Spiel?

Vor wenigen Tagen meldete die Nachrichtenagentur AP, Mitarbeiter der Trump-Regierung in Caracas hätten sich mit Diosdado Cabello getroffen, dem nach Maduro mächtigsten Mann des Regimes. Es sei darüber gesprochen worden, welche Garantien und "Anreize" Washington Cabello und anderen hohen Maduro-Mitarbeitern biete, wenn sie den Autokraten fallen ließen. Den USA gehe es darum, einen "glaubwürdigen" Wahlprozess in Venezuela einzuleiten, der einen friedlichen Machtwechsel ermögliche.

Cabello dementierte, an geheimen Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung teilgenommen zu haben. Doch am Dienstag bestätigte Maduro persönlich, es gebe sehr wohl Kontakte zu Funktionären aus Washington. Diese Treffen sollten dazu dienen, den "Konflikt zu regulieren", sagte er im Staatsfernsehen. Er ließ offen, ob Cabello an den Gesprächen teilgenommen habe.

Hat Cabello womöglich hinter Maduros Rücken Kontakte zu Washington eingefädelt? Steuert die venezolanische Krise nach Monaten der Konfrontation doch noch auf eine friedliche Lösung zu? Oder ist das ganze Geraune ein weiterer dilettantischer Versuch der US-Regierung, Zwietracht im Regime zu säen und so einen Putsch zu provozieren?

Wenn sich Cabello tatsächlich ohne Wissen Maduros auf Gespräche mit US-Vertretern eingelassen hat, wäre das ein diplomatischer Coup der Trump-Regierung. Doch eine Konspiration mit Cabello würde nur Sinn ergeben, wenn sie geheim bliebe, bis der Autokrat gefallen ist. Dass die US-Regierung die Presse informiert hat, ergibt nur Sinn, wenn sie sich Chancen ausrechnet, einen möglichen Konflikt zwischen den beiden mächtigsten Männern des Regimes zu schüren, um Maduros Sturz zu provozieren.

Über das Verhältnis zwischen Maduro und Cabello wird seit dem Krebstod von Maduros Amtsvorgänger Hugo Chávez vor sechs Jahren spekuliert. Chávez hatte Maduro von seinem Krankenbett aus zu seinem Wunschnachfolger erklärt. Er genießt die Unterstützung der Kubaner; Fidel Castro und dessen Bruder Raúl haben den Aufstieg Maduros entscheidend gefördert.

Zerwürfnis zwischen Maduro und Cabello? Bislang nur Wunschdenken

Der bullige Cabello dagegen gilt als Mann des Militärs. Er ist der wohl gefürchtetste und radikalste Vertreter des Regimes. In einem eigenen Fernsehprogramm führte er Vertreter der Opposition und Überläufer als angebliche Verräter und Putschisten vor, unzählige Regimegegner wurden auf seinen Befehl hin inhaftiert. Immer wieder wurden ihm eigene Ambitionen auf die Präsidentschaft nachgesagt.

In venezolanischen Exilkreisen wird seit Jahren über ein mögliHHches Zerwürfnis zwischen Maduro und Cabello spekuliert. Doch das entspringt bislang Wunschdenken, Belege gibt es dafür nicht. Im Gegenteil: Maduro hat seine Macht gefestigt, indem er Cabello eng in das Regime eingebunden hat. Er sorgte dafür, dass Cabello zum Präsidenten der Verfassungsgebenden Versammlung gewählt wurde. Sie wird im Gegensatz zum Parlament von der Regierung kontrolliert und dient dazu, den Schein der Legalität zu wahren und die Repression gegen das Parlament zu rechtfertigen, das von Maduro nicht anerkannt wird.

Zumindest nach außen scheint sich das Duo perfekt zu ergänzen. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass Cabello gegen Maduro intrigiert. Im Mai hatte Washington gegen ihn und mehrere Familienangehörige individuelle Sanktionen verhängt. Cabello, sein Bruder und mehrere enge Mitarbeiter sollen in mehrere gigantische Korruptionsskandale verwickelt sein und Hunderte Millionen Dollar beiseitegeschafft haben.

Cabello bestreitet alle Vorwürfe. Doch sollten die USA ihm Straffreiheit zugesichert haben, wenn er hilft, Maduro zu stürzen, könnte ihn das womöglich umstimmen. Denn auf Dauer ist die politische Situation in Venezuela unhaltbar: Die Verschärfung der US-Sanktionen hat den wirtschaftlichen Absturz beschleunigt. Für das Regime wird es immer schwieriger, die Devisen zu besorgen, die es braucht, um politisch zu überleben.

Druck von allen Seiten

Hinzu kommt: Eine militärische Intervention der USA ist zwar unwahrscheinlich, doch Trump läuft die Zeit davon. Er dringt auf eine Lösung des Venezuela-Konflikts vor den Wahlen im kommenden Jahr: Mit dem Sturz Maduros ließe sich vor allem in Florida prächtig Wahlkampf machen.

Auch der Druck der internationalen Gemeinschaft auf eine Verhandlungslösung wächst. Die Front gegen Maduro in Lateinamerika beginnt zu bröckeln: Wenn bei den Wahlen in Argentinien im Oktober die Peronisten an die Macht zurückkehren, würde damit voraussichtlich nach Mexiko ein zweites wichtiges lateinamerikanisches Land Washington die Unterstützung verwehren.

Maduro hatte die Gespräche mit der Opposition, die mit Hilfe Norwegens zuletzt in Bermuda geführt wurden, vor wenigen Wochen abgebrochen. (Eine Einschätzung des Experten Phil Gunson lesen Sie hier.) Der Vorstoß aus Washington deutet darauf hin, dass auch die Trump-Leute auf eine direkte Verständigung mit Vertretern des Regimes in Caracas bauen.

Sie desavouieren damit ausgerechnet jenen Mann, in den Washington und die Opposition bislang alle Hoffnung gesetzt hatten: Parlamentspräsident Juan Guaidó. Er hatte sich im Januar unter Berufung auf die Verfassung zum Interimsstaatschef ausgerufen und wurde von über 50 Nationen anerkannt, auch von Deutschland.

Doch in den jüngsten Äußerungen aus Washington war von Guaidó keine Rede mehr. Bei den Gesprächen mit Regimevertretern in Caracas gehe es nur um eines, twitterte Trump-Berater John Bolton am Mittwoch: "Maduro muss gehen."