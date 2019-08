Rote-Khmer-Terror in Kambodscha Der Letzte aus der Mörderriege

Das Urteil lautete auf Völkermord. Khieu Samphan und Nuon Chea nahmen es im November vergangenen Jahres gemeinsam entgegen. Beide hatten im Regime der Roten Khmer in Kambodscha hohe Posten inne: Nuon Chea war Chefideologe der "Steinzeitkommunisten", die zwischen 1975 und 1979 mehr als 1,7 Millionen Menschen ermorden ließen. Er galt als "Bruder Nummer zwei" nach Pol Pot, dem Anführer des Terrorregimes.

Vor wenigen Tagen starb Nuon Chea im Alter von 93 Jahren. Damit ist die juristische Aufarbeitung der Gräueltaten der Roten Khmer fast abgeschlossen.

Fast, denn Khieu Samphan ist noch da. Er war zu jener Zeit das Oberhaupt des südostasiatischen Staats. Und er will die Entscheidung der Richter nicht akzeptieren. Der einstige Funktionär legte Berufung gegen das zweite Urteil eines Sondergerichts in Den Haag ein, durch das ihm eine Mitschuld an den Massakern zugesprochen worden war.

Japan und die ehemalige Kolonialmacht Frankreich fordern nun in einem gemeinsam veröffentlichten Statement, möglichst bald ein Datum für den Berufungsprozess gegen Khieu Samphan festzulegen. Nach dem Tod von Nuon Chea ist er der ranghöchste noch lebende Rote Khmer - und der einzige, gegen den noch ein Verfahren offen ist. Vor wenigen Wochen wurde er 88 Jahre alt.

Verurteilung wegen brutaler Zwangsumsiedlungen

Ziel der Roten Khmer war eine maoistische Bauerngesellschaft. Sie trieben die Stadtbevölkerung aufs Land, schafften Geld und Schulen ab und zwangen alle Menschen auf die Felder. Im August 2014 waren Khieu Samphan und Nuon Chea in einem ersten Teilverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden, dabei ging es um die brutalen Zwangsumsiedlungen. Parallel lief ein zweiter Prozess, der die Verstrickung der beiden Angeklagten in den Völkermord der Khmer untersuchte.

In der Begründung der Richter hieß es nach der Urteilsverkündung im vergangenen November, Khieu habe die Täter aus den Reihen der Roten Khmer zum Morden ermutigt und sogar aufgestachelt. Er habe Verbrechen direkt befohlen und das von den Kadern propagierte "Recht auf Vernichtung" mitgetragen. Landesweit habe es das Ziel gegeben, sämtliche Vietnamesen im Land zu töten - nur eine von zahlreichen Bevölkerungsgruppen, die das Khmer-Regime auslöschen wollte, es traf Intellektuelle und politische Gegner ebenso wie die indigenen Bergvölker und die Minderheit der muslimischen Cham. Beweise gegen Khieu gab es aber vor allem im Zusammenhang mit den Morden an Vietnamesen.

Kambodschas Killing Fields Ein junger Soldat der Roten Khmer patroulliert am 17. April 1975 in den Straßen von Phnom Penh. An dem Tag trieben die Marxisten viele Städter aufs Land, trennten Familien, töteten wahllos. Das Documentation Center of Cambodia hat viele der Gräueltaten dokumentiert und Augenzeugenberichte gesammelt. Dieses Bild zeigt den Vormarsch von Soldaten am 17. April 1975. Unter der Führung von Pol Pot (hier eine Aufnahme von 1989) wütete die ehemalige Guerillatruppe von 1975 bis 1979 in Kambodscha. Stunden nach der Machtübernahme durch die Steinzeit-Kommunisten gängelt einer der Revolutionäre einen Mann auf der Straße. Dieses Bild dokumentiert eine Massenhochzeit von Khmer-Anhängern. Pol Pot wollte sein Land zu einem Agrarstaat umformen, in dem es kein Geld mehr geben sollte. Eine Liege, darauf Fesseln: Im Foltergefängnis Tuol Sleng wurden schätzungsweise 17.000 Menschen grausam ermordet. Heute ist es ein Museum. Das Foltergefängnis, auch bekannt unter der Abkürzung S-21, stand unter der Leitung von Kaing Guek Eav, Spitzname "Duch". Die Maßgabe für die Folterer war, die Festgenommenen erst psychisch, und dann physisch zu vernichten. "Keine Antwort konnte den Tod verhindern. Niemand, der zu uns kam, hatte eine Chance, sich zu retten", sagte Duch selbst in einem Interview. Er kann dafür nicht mehr juristisch zur Rechenschaft gezogen werden: Pol Pot starb im April 1998. Dieses Bild entstand 1979, wenige Monate nach der Befreiung Kambodschas von seinem Regime, in seinem Versteck im kambodschanischen Dschungel. Heute gibt es Gedenkstätten wie diese im Land: Ein kambodschanischer Junge betrachtet im September 1995 die Skelette von etwa 2000 Opfern des Roten-Khmer-Regimes. Von den Opfern des Foltergefängnisses Tuol Sleng wurden Fotos angefertigt, von vielen auch noch nach dem Tod, um dem Regime die grausamen Taten beweisen zu können. Einer der wenigen Überlebenden des S-21 - mit ihm schafften es nur sechs weitere Menschen, den Horror zu überstehen - fertigte später Bilder an. Ein Blick über die Killing Fields: Viele Massengräber sind bis heute nicht ausgehoben. Starker Regen wäscht regelmäßig Knochen und Kleidungsfetzen aus der Erde. Duch musste sich, wie zwei weitere Khmer-Kader, vor dem Tribunal in Phnom Phen verantworten. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Reue zeigte er kaum. Bislang hat die juristische Aufarbeitung des Völkermords rund 300 Millionen Dollar gekostet, die Politik stemmt sich gegen weitere Verfahren. Wohl deshalb wird kaum ein Verbrecher des Regimes eine Verurteilung fürchten müssen.

Das sogenannte Rote-Khmer-Tribunal in Den Haag, das aus kambodschanischen und internationalen Richtern zusammengesetzt ist, befasst sich seit 2007 mit den hochrangigen Ex-Führern der Roten Khmer. Die Gesamtkosten des Sondergerichts haben sich auf etwa 300 Millionen Dollar summiert. Der größte internationale Geldgeber für die juristische Aufarbeitung der Gräueltaten ist Japan. Die Regierung in Tokio hat laut "Times Magazine" fast die Hälfte der Kosten übernommen.

Für Tokio steht dabei auch die eigene Reputation auf dem Spiel: Nachdem die damalige japanische Regierung 1988 eine Initiative zur internationalen Zusammenarbeit gestartet hatte, wurde der Friedensprozess in Kambodscha und die Aufarbeitung der Morde der Roten Khmer zu einer wichtigen Bewährungsprobe. Tokio habe beweisen wollen, dass es auch auf internationalem Parkett eine wichtige Rolle spielen könne, wie der Sozialwissenschaftler Yasuhiro Takeda in einem Beitrag für "Asian Survey" schrieb.

Doch der langwierige Prozess droht zu einer Farce zu verkommen. Nur drei ranghohe Vertreter der Roten Khmer, Khieu Samphan inklusive, sprachen die Richter bisher schuldig. Zwei weitere Angeklagte starben, bevor ein Urteil gefällt werden konnte. Zum Vergleich: Die Uno-Sondergerichte, die sich mit Völkermorden in Ruanda und dem ehemaligen Jugoslawien beschäftigten, fällten innerhalb erheblich kürzerer Zeit 61 beziehungsweise 90 Urteile.

Khieu Samphan weist Vorwurf eines "gezielten Genozid" zurück

Der "Bruder Nummer eins", Rote-Khmer-Führer Pol Pot, kam 1998 im Dschungel Kambodschas unter ungeklärten Umständen ums Leben. Kaing Guek Eav, Spitzname "Duch", der ehemalige Leiter des Foltergefängnisses S-21, sitzt inzwischen hinter Gittern. Weitere Prozesse soll es nicht geben, auch wenn es heißt, fast jeder im Land sei immer noch von den Taten der Roten Khmer indirekt betroffen - entweder weil Angehörige starben oder weil diese Täter waren. Doch Kambodschas Premierminister Hun Sen, seit drei Jahrzehnten an der Macht und einst selbst Mitglied der Roten Khmer, will die Vergangenheit lieber ruhen lassen.

So bleibt für Japan allein Khieu Samphan übrig, um die Aufarbeitung des Völkermords der Roten Khmer mit der Verurteilung eines mutmaßlich Hauptverantwortlichen nicht nur juristisch, sondern auch symbolisch zu einem Abschluss zu bringen - und dabei vor der internationalen Gemeinschaft das Gesicht zu wahren. Aber das geht nur, wenn der greise Khieu nicht vor dem Ende seines Berufungsprozesses stirbt.

In seinen 2004 veröffentlichten Memoiren bedauerte Khieu zwar die Gewaltexzesse seiner Parteigenossen von den Roten Khmer, leugnet aber, diese maßgeblich beeinflusst zu haben. Auch den Vorwurf eines "gezielten Genozids" weist er zurück: Die meisten Opfer seien wegen Hunger und an Krankheiten gestorben, behauptet er. Seine Verteidiger verwiesen wiederholt darauf, dass sein Amt als Staatsoberhaupt ihm nur wenig Macht gebracht hätte.

Khieu selbst hatte zu Beginn seiner Prozesse erklärt, er wolle gern mit dem Gericht zusammenarbeiten. Um seinen Namen "reinzuwaschen".