Naré Martirosian, 19, studiert Theater und Filmkunst an der Eriwaner Staatsuniversität. Ihr christlicher Glaube half ihr in den vergangenen Wochen, erzählt sie. Was passierte, hatte sie, wie so viele, nicht kommen sehen: »Wir haben immer versucht, uns den Krieg vorzustellen, und hatten doch keine Ahnung«

Foto: Johanna-Maria Fritz / DER SPIEGEL