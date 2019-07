Von der Leyen als Kommissionschefin Hinterzimmer mit Aussicht

Eines vorweg: Ursula von der Leyen bringt wohl alles mit, um eine erfolgreiche EU-Kommissionspräsidentin zu werden. Sie hat langjährige Regierungserfahrung, sie kann Politik vermitteln, sie kann resolut verhandeln, sie ist im Ausland geachtet, vielleicht mehr als in Deutschland. Und die Kälte, die ihr manchmal nachgesagt wird, muss an der Kommissionsspitze kein Nachteil sein.

Zwar ist ihr neuer Job keineswegs unpolitisch, auch wenn mancher Minister oder Regierungschef in so manchem EU-Land das gerne so hätte. Aber er ist auch nicht so politisch wie ein hohes Amt in einem Nationalstaat: Die EU-Kommission ist in erster Linie die Hüterin der EU-Verträge. Ihre Präsidentin muss das Funktionieren der EU sicherstellen. Sie muss nicht zwingend aufrüttelnde Reden halten oder Hunderttausende Parteimitglieder, geschweige denn Millionen Wähler von sich begeistern.

Das alles hatte von der Leyen nicht nötig, um für ihr neues Amt nominiert zu werden. Und damit wären wir auch schon bei Problem Nummer eins: Es gab zwei Männer, die auf Jubel-Parteitagen zu Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt worden sind und sich anschließend im Wahlkampf und in TV-Duellen dem Wähler stellten. Doch weder der CSU-Politiker Manfred Weber noch der Sozialdemokrat Frans Timmermans werden nun Kommissionspräsident. Der Job geht - sollte das EU-Parlament eine ausreichende Menge Stolz herunterschlucken und sie bestätigen - an Ursula von der Leyen. Nicht, weil sie eine Wahl gewonnen hätte, sondern weil die Staats- und Regierungschefs es so wollten.

Das führt zu Problem Nummer zwei: Die Staats- und Regierungschefs wollten diese Lösung eigentlich gar nicht. Sie wählten sie am Ende nur, weil alle anderen Auswege nacheinander blockiert wurden. Erst befanden eine Reihe von Staatenlenkern unter Führung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Wahlsieger Weber für unqualifiziert. Als es dann Timmermans werden sollte, blockierten ihn die Rechtspopulisten im Osten der EU, mit freundlicher Unterstützung Italiens. Die Osteuropäer revanchierten sich, indem sie die von den Italienern ungeliebte Liberale Margrethe Vestager verhinderten.

Zurück bleibt ein unguter Eindruck: Wenn sich ein Grüppchen von Staaten zusammentut und nur hartleibig und dreist genug vorgeht, kann es die EU blockieren - und braucht dazu nicht einmal ein Vetorecht. Die Staats- und Regierungschefs ernennen den Kommissionspräsidenten laut EU-Vertrag mit qualifizierter Mehrheit. Die Viségrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei hätten selbst zusammen mit Italien keine Sperrminorität gehabt. Sie hätten überstimmt werden können, und diese Möglichkeit wurde in der EU eigentlich eingeführt, um genau solche Blockade-Kartelle auszuhebeln.

Die anderen Mitgliedsländern aber wollten dieses Instrument nicht einsetzen. Und das aus gutem Grund, denn auf zentralen Politikfeldern der EU - darunter Finanzen, Steuern, Außen- und Sicherheitspolitik - gilt im EU-Ministerrat nach wie vor das Prinzip der Einstimmigkeit. Auch die Staats- und Regierungschefs beschließen traditionell einstimmig.

Die Angst der anderen Staaten, dass Italien und die Viségrad-Staaten hier in den kommenden Jahren Obstruktion betreiben, war offenbar größer als die Bedenken, eine kleine Staatengruppe unter Führung teils autoritärer Regierungen mit derartigem Verhalten durchkommen zu lassen.

Die einzig gute Nachricht ist, dass von der Leyen - sollte sie vom Parlament bestätigt werden - von der ersten Minute ihrer Amtszeit beweisen müssen wird, dass sie mit den Rechtsstaat-Sündern der EU nicht sanfter umspringt als der bisher dafür verantwortliche Timmermans. Jede Aufweichung dieser Gangart würde ihr sofort den Vorwurf einbringen, aus Dank für ihre Wahl die Grundwerte der EU zu verraten.

Reaktionen zum EU-Personalpoker in Zitaten Sie können sich vorstellen, dass das ein schwieriger Tag für mich ist. Manfred Weber, EVP-Spitzenkandidat Der Spitzenkandidatenprozess hat einen Knacks. Jean-Claude Juncker, Kommissionspräsident Schließlich ist Europa eine Frau. EU-Ratspräsident Donald Tusk lobt die Ausgewogenheit der Personalvorschläge für die EU-Institutionen Ursula von der Leyen ist als Chefin der EU-Kommission für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht akzeptabel. Udo Bullmann, Ex-Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament Von der Leyen ist bei uns die schwächste Ministerin. Das reicht offenbar, um Kommissionschefin zu werden. Martin Schulz, ehemaliger Präsident des EU-Parlaments Das ist eine Zumutung. Reinhard Bütikofer, Co-Vorsitzender Europäische Grüne Partei Ich bin auch ganz sicher, dass die aktuelle Entwicklung in Europa wieder verfilmt werden könnte unter dem Motto "Denn sie wissen nicht, was sie tun". CSU-Chef Markus Söder Friedenspolitisch ist dies jedenfalls ein böses Omen für die kommenden Jahre. Özlem Alev Demirel, friedenspolitische Sprecherin der Delegation Die Linke im EP Wir haben als Koalitionspartner von der Leyen bisher immer geschont. Das können wir so nicht mehr aufrecht erhalten. Karl Lauterbach, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Dieser Plan ist eine ziemliche Dreistigkeit und wird hoffentlich vom EU-Parlament gestoppt. SPD-Vize Ralf Stegner Hoffentlich nicht so bald wieder. Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ein freundliches "auf Wiedersehen" von Journalisten auf einer Pressekonferenz Ich freue mich insbesondere, dass erstmals der Vorschlag eines Kommissionspräsidenten eine Frau ist, das ist ein historischer Moment. Brigitte Bierlein, Bundeskanzlerin Österreich Besonders freue ich mich, dass wir erstmals zwei Frauen in sehr wichtigen Rollen haben: Erstmals eine Präsidentin der Kommission und erstmals eine Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Ich denke das sendet ein weiteres Mal eine Botschaft aus, dass Europa führend ist in der Gleichberechtigung der Geschlechter. Leo Varadkar, Premierminister Irland

Kanzlerin Merkel hat bis zuletzt betont, am Spitzenkandidaten-Modell festzuhalten. Am Ende musste sie eingestehen, dass es nicht einmal gelungen ist, eine faire Lösung für die düpierten Kandidaten Weber und Timmermans zu finden. Die Demokratisierung der EU ist damit um Jahre zurückgeworfen. Das Auswahlverfahren für Kommissionspräsidenten (beziehungsweise Präsidentinnen) muss dringend reformiert werden.

In der Aufregung über die Personalie von der Leyen ist untergegangen, dass Merkel nach dem Gipfel dazu geradezu revolutionäre Vorschläge gemacht hat: Sie bezeichnete nicht nur länderübergreifende Wahllisten, bei denen die gleichen EU-Abgeordneten in allen Mitgliedsländern zur Wahl stehen, als mögliche Lösung. Sie brachte sogar eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten ins Spiel. Das Hinterzimmer-Hickhack im Rat wäre damit ebenso Vergangenheit wie die Gefahr eines die gesamte EU blockierenden Konflikts zwischen Rat und Parlament.

Und die Wähler könnten endlich sicher sein: Die EU-Kommission führt die Person, die sie wählen. Und niemand sonst.