Wahl in Großbritannien Alle Kreise ausgezählt - 365 Sitze für Johnsons Konservative

Premierminister Boris Johnson hat die Parlamentswahl in Großbritannien mit überraschend eindeutiger Mehrheit gewonnen und bereits die Erlaubnis zur Bildung einer Regierung von Königin Elizabeth II. eingeholt. Inzwischen sind auch alle 650 Wahlkreise ausgezählt. Die konservativen Tories von Johnson haben demnach 365 Mandate im Parlament errungen.

Sie haben damit einen Vorsprung von 80 Mandaten vor den anderen Parteien. Labour verlor 59 Mandate und kommt auf 203. Die Schottische Nationalpartei (SNP) legte 13 Sitze auf 48 zu, die Liberaldemokraten verloren einen Sitz und kommen auf 11. Die anderen Sitze entfielen auf kleinere Parteien.

Parlamentswahl in Großbritannien Alle Wahlkreise ausgezählt (Sitze im Parlament) NI = Nordirland; Quelle: BBC

Mit Blick auf Abspaltungstendenzen in Schottland sagte Johnson nach seiner Wahl, er werde das Land einen. Doch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will schon in der nächsten Woche ein neues Unabhängigkeitsreferendum anschieben. Die Schotten hätten das Recht, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.

Johnson sieht seinen Kurs bestätigt: Noch vor Weihnachten will er das Ratifizierungsgesetz für sein Brexit-Abkommen zur Abstimmung stellen. Am 31. Januar will er sein Land endgültig aus der Europäischen Union führen.

Am Vormittag holte sich Johnson von Königin Elizabeth II. formell die Erlaubnis zur Bildung einer neuen Regierung eingeholt. Er sprach darüber mit der 93 Jahre alten Queen im Buckingham Palace. Das vertrauliche Gespräch dauerte mehr als eine halbe Stunde. Zahlreiche Touristen hatten die Ankunft und Abfahrt Johnsons beobachtet.