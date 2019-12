Wahl in Großbritannien Tories laut erster Prognose mit absoluter Mehrheit vorn

Die Tories von Premierminister Boris Johnson sind bei der britischen Unterhauswahl einer ersten Prognose zufolge stärkste Partei geworden. Laut der Exit Poll kommt die Regierungspartei auf voraussichtlich 368 der 650 Sitze. Damit hätten die Konservativen die absolute Mehrheit erreicht und könnten allein regieren. Die zweitstärkste Partei, Labour, kommt der Prognose zufolge auf 191 Sitze.

Die Exit Poll ist eine Erhebung im Auftrag der Sender BBC, ITV News und Sky News. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos Mori befragt Wähler an 144 Wahllokalen in England, Schottland, Wales und Nordirland direkt nach der Stimmabgabe. Auf Basis dieser Daten wird eine Prognose über die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus erstellt.

Belastbarere Zahlen sollten im Lauf der Nacht feststehen - nach Auszählung der meisten der 650 Wahlbezirke. Das amtliche Endergebnis wird im Lauf des Freitags erwartet.

Premier Johnson benötigt eine absolute Mehrheit, um weiter den Premierminister zu stellen. Eine Minderheitsregierung unter Tory-Führung ist zwar theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Denn die Konservativen können nicht mit der Unterstützung anderer Parteien rechnen, mit ihnen hat es sich Johnson verscherzt. Sie fallen als Bündnispartner aus.

Anders ist es bei Labour: Labour-Chef Jeremy Corbyn bräuchte nicht zwingend eine absolute Mehrheit. Er wäre im Falle eines "Hung Parliament" handlungsfähig, weil er eine Minderheitsregierung mit ein bis zwei Bündnispartnern führen könnte. Die schottische SNP oder die Liberaldemokraten (LibDems) könnten sich auf diese Zweckgemeinschaft einlassen, um Johnsons harten Brexit-Kurs zu stoppen.

Landesweit konnten die Wahlberechtigten in mehr als 4000 Wahlbüros abstimmen. Davor bildeten sich trotz ungemütlichen Wetters lange Schlangen, vor allem in London, Cambridge und Manchester. Wähler posteten Fotos davon in den sozialen Netzwerken, manche berichteten, sie hätten noch nie zuvor so lange warten müssen, um ihre Stimme abzugeben.

