Nach der Wahl in Spanien Der Schlüssel zur Macht

Ein "sehr schlechtes Ergebnis" hat die Volkspartei PP eingefahren. Das räumte ihr Chef Pablo Casado, 37, ein, als er kurz nach Mitternacht in der Parteizentrale vor den engsten Mitarbeitern und Anhängern der Konservativen Bilanz zog. Mehr als die Hälfte der Sitze haben sie verloren. Sie müssen sich jetzt mit 66 von 350 Abgeordneten im spanischen Parlament begnügen. Auch die Kontrolle über die zweite Kammer, den Senat, geben sie an die Sozialisten ab.

Erst im Juli hatte Casado die Parteiführung übernommen. Zuvor war Ministerpräsident Mariano Rajoy durch ein Misstrauensvotum des Sozialisten Pedro Sánchez gestürzt worden und hatte sich aus der Politik zurückgezogen. Casado verordnete der PP einen klar rechten Kurs. Seinem Vorgänger warf er vor, zu lasch gegen die Abspaltungstendenzen in Katalonien vorgegangen zu sein. Er setzte auf die nationale Einheit und wollte rasch die Regierung zurückerobern. Deshalb forderte Casado immer wieder, Sánchez solle Neuwahlen ansetzen.

Zunächst schien die Strategie aufzugehen, bei der Regionalwahl in der sozialistischen Hochburg Andalusien im Dezember kam nach fast 40 Jahren die PP an die Macht. Doch das gelang nur mit Unterstützung der Ultrarechten von Vox, die aus dem Stand fast elf Prozent der Stimmen erhielten. Die holten sie sich vornehmlich aus dem Lager der PP-Wähler. Um weitere Abwanderung zu stoppen, verfiel Casado in einen schrillen Ton, der so gar nicht zu seinem Dauerlächeln passte.

Er bezichtigte den sozialistischen Ministerpräsidenten "blutbeschmierte Hände" vorzuziehen, weil Sánchez mit Freunden der Eta-Terroristen aus dem Baskenland und mit Separatisten aus Katalonien paktiere. Casado übernahm Forderungen von Vox, wie die Aufhebung der Autonomie in Katalonien, eine Rezentralisierung der Verwaltung bis hin zur Förderung des Stierkampfs. Auf diese Weise entfernte er die Volkspartei aus der politischen Mitte, wo bislang Wahlen gewonnen wurden.

Vox ist drin, holte aber weniger Stimmen, als erwartet

Dieser Rechtsruck, der jetzt so verheerende Folgen für die PP hatte, half dagegen der liberalen Partei Ciudadanos (Bürger) bei der Aufholjagd. Nur noch ein Prozentpunkt, das heißt 200.000 Wählerstimmen oder neun Sitze, trennen Ciudadanos, die 2015 erstmals spanienweit antraten, von der PP. Und Vox zog zwar mit etwas über zehn Prozent der Stimmen in die Madrider Cortes ein, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

In der Wahlnacht feierte sich Ciudadanos-Chef Albert Rivera schon als Anführer des konservativen Lagers. "Über kurz oder lang werden wir Spanien regieren", rief er vor seinen Fans. Gleichzeitig teilte er gegen Pablo Casado aus, dem er im Wahlkampf noch stets eine Koalition angeboten hatte. Casado blieben nur noch "zwei Nachrichtensendungen", spottete er im engsten Kreis. Der werde wohl bald zurücktreten müssen.

Eine Koalition mit den Sozialisten schloss Rivera, wie schon im Wahlkampf, kategorisch aus. Es sei eine schlechte Nachricht für Spanien, dass deren Chef Pedro Sánchez mit den Linkspopulisten von Podemos und den Unabhängigkeitsparteien aus dem Baskenland und Katalonien die Regierung bilden werde, sagte Rivera. Dabei könnte er selbst das verhindern, würde er mit seinen 57 Ciudadanos-Abgeordneten den 123 Sozialisten im Parlament zur absoluten Mehrheit verhelfen. Doch Rivera hat erklärt, dass Sánchez wegen seiner Bereitschaft, mit den Unabhängigkeitsparteien in Katalonien zu reden, "nicht verfassungstreu" sei.

Die Festlegung von Ciudadanos auf einen Pakt mit den Rechten kritisieren progressive Parteifreunde. Sie halten es für falsch, das Zentrum allein den Sozialisten zu überlassen. "Rivera hätte den Schlüssel zu einer vernünftigen Regierungsbildung in der Hand", sagt der Verfassungsrechtler Francesc de Carreras, der 2006 die "Bürger"-Partei in Katalonien gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen mitbegründet hatte. Er glaubt, dass jetzt vor allem auch Unternehmer Druck auf Rivera ausüben werden, sein Veto zu überdenken.

Entscheidungen über die Regierung sind erst nach der Europawahl zu erwarten

Wahlsieger Pedro Sánchez hat in seiner nächtlichen Dankesrede betont, "für alle Spanier und Spanierinnen" regieren zu wollen und vorerst kein Bündnis auszuschließen. Einzige Bedingung: Künftige Partner müssten die Verfassung respektieren und für eine fortschrittliche Sozialpolitik eintreten.

Am 21. Mai werden die frisch gewählten Abgeordneten wohl zum ersten Mal im Madrider Parlament zusammenkommen. Doch Entscheidungen über die Regierung sind erst nach dem 26. Mai zu erwarten. Da sollen die Spanier nicht nur die Kandidaten fürs Europaparlament bestimmen, sondern auch Volksvertreter in 13 von 17 autonomen Regionen und in allen Städten und Gemeinden. 90 Prozent der politischen Machtpositionen im Lande vergeben die Bürger also innerhalb eines Monats neu.

Der Liberale Rivera rechnet sich gute Chancen aus, mit seinen Ciudadanos an einigen begehrten Orten, beispielsweise in der Hauptstadt, die PP zu überholen. Der ehrgeizige Politiker sieht so schon seinen Einzug in den Regierungssitz, den Moncloa-Palast, immer näher rücken.

Er möchte die "Alternative" zu Ministerpräsident Sánchez sein, nicht dessen Nummer zwei.